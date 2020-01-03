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Doğa Koleji'nden sonra bir Kolej'de daha maaş krizi patlak verdi

Doğa Koleji'ndeki ekonomik krizin ardından 3 bine yakın öğrencisi olan Kartal Ahmet Şimşek Koleji'nde de aynı sorun patlak verdi. Çalışanların maaşlarının ödenmediğini iddia eden veliler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
 03 Ocak 2020 17:12
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Doğa Koleji'nden sonra bir Kolej'de daha maaş krizi patlak verdi

Doğa Koleji'nde çalışanlara maaş ödenememesi gündemi uzun süre meşgul etmiş, öğretmenler ders bırakarak, veliler ise eylem yaparak tepkisini göstermişti. Bu kez aynı sorun 3 bine yakın öğrencisi olan Özel Kartal Ahmet Şimşek Koleji'nde patlak verdi.

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, 14 aydır çalışanlara maaş ödenmediğini söyleyen veliler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Basın açıklanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verildi.

'Okul kurucusunun sıkıntının giderileceğine dair söz verdiği gün, eğitime yeniden ara verildi'

Yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü okulda 14 aydır öğretmenler ve diğer çalışanlara maaş verilmediğini dile getiren Gülay Sakar isimli veli şunları söyledi:

"Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen fedakarca görevini yapan öğretmenlerimiz 13 Aralık 2019 tarihinde psikolojik sebeplerden dolayı 1 gün rapor alarak okulda eğitim vermemiş ve öğrencilerimiz eve gönderilmiştir. 16 Aralık'ta veliler olarak okul kurucusu Ahmet Şimşek'le görüşme yapılıp sorunların 20 Aralık'a kadar çözüleceği yönünde söz alınmıştır. Ancak söz verilen tarihte eğitime tekrar ara verilmiştir. 23 Aralık'ta eğitim tekrar başlamış olup ocak ayının ilk haftası yapılacak sınavlar bu hafta içine sıkıştırılmıştır. 8. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencileri okuldaki düzensiz eğitimden çok fazla etkilenen kısım olmuştur."

'Bizim ödediğimiz paralar nereye gitti?'

Gelecek senenin okul taksitini peşin veren, kredi çektirilen, senet imzalayan veliler olduğunu söyleyen Sakar, şöyle devam etti:

"Bu ödemelerin nereye gittiğini sorduğumuzda geçerli hiçbir açıklama yapılmamıştır. Aldığımız duyumlara göre kayıt için toplanan paraların büyük bir kısmı okul dışına aktarılmıştır. Bu anlamda mali denetimin yapılması için Ticaret Bakanlığı'nı, Maliye Bakanlığı'nı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz."

'Yemekhanede her gün makarna, pilav, para yok çünkü'

Okul velilerinden Talha Özer ise mağdur olduklarını ifade ederek, "Dersler bazen işleniyor, bazen işlenmiyor. Kartal bölgesini bilirsiniz. Çocukları 'Velilerin izni var' diye dışarı çıkarıyorlar. Ama sonuçta çocuklar ne servise binebiliyor ne yemekhanede yemek yiyebiliyor. Her gün makarna, pilav. Para yok çünkü" diye konuştu.

'Öğretmenler de, veliler de, öğrenciler de mağdur'

10.sınıfta eğitim gören öğrencinin velisi Sadi Kalender ise "Okul ücretlerini kredi kartıyla ödüyorduk. Finansman ihtiyaçları olduğunu gerekçe göstererek 'Kredi çekin biz peşin alalım, siz oraya ödeyin' denildi. Biz de okul ayakta kalsın diye kabul etmiştik. Ancak ne öğretmenlere ne velilere verilen sözler tutuldu. Biz paramızı peşin ödedik. Hem biz mağduruz, hem öğretmenler hem de öğrenciler. Okulda eğitim aksayarak devam ediyor. Sabah, çocuğumu okula bırakırken çocuğum 'Baba, İngilizce öğretmeni istifa etmiş. Ders olmayacak mı?' diye bana sordu. Ben de okulda son kişi kalana kadar bekle dedim" diye konuştu.
Sözcü
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