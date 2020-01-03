AK Parti Sözcüsü Çelik: İran-ABD gerginliği kaygı verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırının bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyeceğini belirtti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Irak'ın güvenlik ve istikrarının Türkiye ve tüm bölge için hayati önemde olduğunu bildiren Çelik, "Irak'ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tüm açıklamalarda Irak'ın istikrarına verdiği öneme değinerek istikrarı tehdit eden unsurlara karşı olunduğunu vurguladığını aktaran Ömer Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır.

Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir. Şiddeti artırmak Irak halkına kötülük etmektir. Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak'ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır. Türkiye olarak bölgenin güvenlik ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz."