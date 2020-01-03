Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|03 Ocak 2020 17:26
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9560
|5,9570
|5,9740
|5,9750
|Avro
|6,6620
|6,6630
|6,6600
|6,6610
|Sterlin
|7,8230
|7,8630
|7,8050
|7,8440
|İsviçre Frangı
|6,1230
|6,1540
|6,1310
|6,1610
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9300
|5,9900
|5,9500
|6,0100
|Avro
|6,6300
|6,7000
|6,6250
|6,6950
|Sterlin
|7,7780
|7,9450
|7,7410
|7,8960
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