Altın fiyatları dört ayın zirvesinde
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 liradan işlem gördü
|03 Ocak 2020 17:39
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 297,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|292,70
|292,90
|297,10
|297,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.929,00
|1.950,00
|1.958,00
|1.979,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|267,00
|271,00
|271,00
|275,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.885,00
|1.905,00
|1.913,00
|1.933,00
|Yarım Ziynet
|943,00
|953,00
|957,00
|967,00
|Çeyrek Ziynet
|471,00
|476,00
|478,00
|483,00
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