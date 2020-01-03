Sağlık'ta ilk defa yeniden atama kura sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı, 2019 yılı 3. dönem ilk defa yeniden atama sonuçlarını açıkladı
|03 Ocak 2020 17:40
|Yazdır
2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Sonucu Yerleşenlerden Ataması Yapılanlar Hakkında Duyuru Güncelleme T
2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerden, işlemleri tamamlananların atamaları yapılmıştır. Ataması yapılanların isim listesi ekli dosyaya eklenmiş olup ilgililerin göreve başlama işlemleri için bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yerleştiği birime şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|KPSS 2019/8 tercih sonuçları açıklandı
03 Ocak 2020 15:32
|20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı
03 Ocak 2020 15:00
|KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
03 Ocak 2020 10:20
|Engelli adaylar, EKPSS tercih sonuçlarını bekliyor
02 Ocak 2020 16:00
|Artvin Çoruh Üniversitesi kişiye özel ilanı düzeltti!
02 Ocak 2020 12:20
|Akademik ilana, ilgili alan mezunlarının başvurması engellendi
30 Aralık 2019 15:55
|İcra ile hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
30 Aralık 2019 15:39
|Yeni yılda kamuda iş kapıları açılıyor
30 Aralık 2019 08:49
|İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama
30 Aralık 2019 01:47
|İBB, KPSS'siz 420 kişilik alımda, sonuçları açıkladı
28 Aralık 2019 12:52