İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında tutukluluğa devam kararı
|03 Ocak 2020 17:52
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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 3'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.
20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı, tanık S.S'nin tutuklu sanık Mahmut Tunçkın hakkındaki ifadelerini okudu.
Başkan, tanık S.S'nin Tunçkın hakkında, "İzmir'de deniz subayı olarak görev yaptığım dönemde Tunçkın benden sorumlu mahrem abiydi. Ekrem kod adını kullanıyordu. Gerçek ismini bilmiyorduk. Evimize gelerek toplantı yapıyordu. Bazen Fetullah Gülen kitapları ve CD'lerini getirmekteydi. Bir kere beni bizim gruptaki 1 kişi ile bir eve götürmüştü. Burada tugay komutanımızın ismini bir kağıda yazmamızı istedi. Tuhaf geldi, yapmadık. Bize kızdı. Arkadaş tugay komutanımızın ismini bir kağıda yazdı. Tunçkın 'ben bu kağıdı yırtıp tuvalete atacağım' dedi. Yaptı mı bilmiyorum. Himmet vermek istemediğimizde pazarlık yapardı. Dershanelerin kapatılma sürecinde hükümetin haksız olduğunu söylüyordu. Sanık benim ve bir arkadaşın telefonuna Tiktok programı indirdi. 2 ay kullandık. Bu program üzerinden toplantı gün ve saatlerinde değişiklik olursa bildiriyordu. Ancak bu program şu anki Tiktok programından içerik olarak farklıydı. Nadiren ankesörden aradığı olurdu. Bize bir cep numarası verdi. Ancak numarayı rehbere olduğu şekli ile değil, ya bir numara düşürerek ya da yükselterek kaydettiğini hatırlıyorum." yönünde ifadeleri olduğunu bildirdi.
Tunçkın ise tanığı tanımadığını ileri sürdü.
Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanık Mehmet Ali B'ye hakkındaki dosyada yer alan "mahrem imam tarafından arandığı yönündeki" iddiaları sordu.
Sanık Mehmet Ali B ise "2014'e ait olduğu için hatırlamam mümkün değil. Arandığı belirtilen numara benim numaram. Bu telefonu 8-10 yıl kullandım. O dönemki fotoğraflara baktım. Aramanın yapıldığı tarihte Macaristan'daydım. Oradayken Türkiye'den bir görüşme yapmadığımı hatırlıyorum." yanıtını verdi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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