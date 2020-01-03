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Yargıtay'ın, Aziz Yıldırım kararının gerekçesi belli oldu

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarının usulden bozulmasına ilişkin kararının gerekçesi tamamlandı
 03 Ocak 2020 18:05
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Yargıtay'ın, Aziz Yıldırım kararının gerekçesi belli oldu

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarının usulden bozulmasına ilişkin kararının gerekçesi yazıldı.

Dairenin kararında, haklarındaki mahkumiyet hükümleri Yargıtay 5. Ceza Dairesinin kararıyla daha önce onanan bazı sanıklar hakkındaki ilamların infazı aşamasında, müdafilerin mahkemeden infazın durdurulması ile birlikte yargılamanın yenilenmesi isteminde bulundukları hatırlatıldı.

Daire tarafından daha önce haklarındaki hükümlerin bozulmasına karar verilen sanıklar bakımından ise dosyanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde esas sırasına kaydının yapıldığı, bu dosyanın bozmadan sonraki 13 Kasım 2014 tarihli ilk oturumunda Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verildiği belirtildi.

Yargılamanın yenilenmesi istemleri bakımından sanıklardan Ahmet Çelebi, Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Olgun Peker, Selim Kımıl ve Abdullah Başak hakkındaki dosyanın aynı mahkemenin 2014/226 esas sırası, Özden Aslan hakkındaki dosyanın ise yine aynı mahkemenin başka bir esas numarası ile kaydının yapıldığı aktarılan kararda, farklı esas sayıları ile kaydı yapılan bu üç dosyadaki yargılamanın birlikte yürütüldüğü kaydedildi.

Kararda, bu davanın sanıklarının mağdur olarak gösterildiği "Şikede kumpas" adlı kamu davasının da açıldığı hatırlatıldı.

Dairenin gerekçesinde, mahkumiyet hükümleri onanarak kesinleştikten sonra yargılamanın yenilenmesine karar verilen hükümlüler Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl hakkındaki dava dosyası ile sanık Özden Aslan hakkındaki dava dosyasının birlikte yargılama konusu yapıldığına işaret edildi. Her iki yargılamanın koşulları ve sonuçları birbirinden farklı olduğundan, haklarındaki hükümler kesinleşenlerle yargılamaları devam edenlerin birlikte yargılanmasının yasal olarak olanaklı bulunmadığı ifade edildi.

Bu olanaklı olmadığı halde haklarındaki mahkumiyet veya beraat hükümleri Daire tarafından daha önce bozularak mahkemesine iade edilen sanıklar hakkındaki dava dosyası ile diğer dosyanın birleştirilerek görülmesinin bozma nedeni yapıldığı aktarıldı.

"FETÖ'nün futbol camiasını ele geçirerek söz sahibi olmak istediği, bunu da Türkiye'nin büyük spor kulüplerinden biri olan ve büyük kitlelere hitap eden Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapmak istediği, bunun için de örgütün sevmediği Aziz Yıldırım'ı seçtikleri"nin soruşturma konusu yapıldığı anlatılan gerekçede, bu nedenle futbolda şike operasyonunun FETÖ'nün amaçlarına ulaşmak için yapıldığına ilişkin usulsüzlüklerle ilgili delillerin getirtilmesi ve bunların diğer delillerle değerlendirilerek sanıkların hukuki durumlarının buna göre belirlenmesi gerektiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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