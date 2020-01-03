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Ulaştırma Bakanlığından U-ETDS açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son günlerde gündemde olan U-ETDS sisteminin 30 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı
 03 Ocak 2020 18:21
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Ulaştırma Bakanlığından U-ETDS açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son günlerde gündemde olan U-ETDS sisteminin 30 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı.

Konuya ilişkin olarak Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, Kİ, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2, Tl ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların KTY hükümleri gereğince U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 01.01.2020 tarihinde başlatılmıştır. Ancak bahse konu firmaların Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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