Ulaştırma Bakanlığından U-ETDS açıklaması
|03 Ocak 2020 18:21
|Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son günlerde gündemde olan U-ETDS sisteminin 30 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı.
Konuya ilişkin olarak Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, Kİ, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2, Tl ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların KTY hükümleri gereğince U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 01.01.2020 tarihinde başlatılmıştır. Ancak bahse konu firmaların Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Rekabet Kurulu, Arçelik ve Vestel'e ceza vermedi
03 Ocak 2020 17:54
|Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödeme dönemi başladı
03 Ocak 2020 16:38
|Diyanet: Takvim için Devlet bütçesinden harcama yapmıyoruz
03 Ocak 2020 15:20
|Sayıştay, 3 kişilik unvan değişikliği sınavı açtı
03 Ocak 2020 15:19
|MEB kendi eğitimine 3 ayrı raporla zayıf karne verdi
03 Ocak 2020 14:30
|HSK'dan, terör suçlarından sorumlu cumhuriyet savcılarına plaket
03 Ocak 2020 14:06
|Çankırı Belediyesi'nden akıllara zarar güvenlik önlemi
03 Ocak 2020 11:43
|CHP'li Belediye, 25 sözleşmeli personeli işten çıkardı
03 Ocak 2020 11:42
|Ankara'da raydan çıkan boş tren hatta yerleştirildi
03 Ocak 2020 11:09
|İDO, yarıyıl tatilinde 89 ek seferle hizmet verecek
03 Ocak 2020 10:55