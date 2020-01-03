1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kaybıyla 113.684,01 puandan tamamladı
 03 Ocak 2020 18:32
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kaybıyla 113.684,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.248,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,10, holding endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,10 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 4,23 ile turizm oldu.

Güne artan jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, en düşük 112.617,20 puanı gören BIST 100 endeksi, 113.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası piyasalarda risk iştahının azaldığını kaydederek, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

İran tarafından gelen misilleme yapılacağı yönündeki açıklamaların yatırımcıları güvenli liman olarak görülen enstrümanlara yönelttiğini bildiren analistler, buna paralel altın fiyatlarının yükseldiğini, pay piyasalarının gerilediğini vurguladı.

Haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri, Avro Bölgesi ve Çin'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500'ün destek konumunda olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı
03 Ocak 2020 18:38		 Altın fiyatları dört ayın zirvesinde
03 Ocak 2020 17:39
Gün sonu döviz fiyatları
03 Ocak 2020 17:26		 Merkez Bankası rezervleri arttı
03 Ocak 2020 14:50
İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti
03 Ocak 2020 14:39		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
03 Ocak 2020 13:26
Çeyrek altın ne kadar?
03 Ocak 2020 12:37		 Gram altın 296 lira seviyelerinde
03 Ocak 2020 11:06
Borsa güne düşüşle başladı
03 Ocak 2020 10:08		 Dolar güne yükselişle başladı
03 Ocak 2020 09:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:10 - CHP, belediye başkanının FETÖ'den tutuklandığı Urla'da toplantı düzenledi19:05 - Annelerin kararlı duruşu sonuç verdi! Güzel haber geldi19:00 - Beşiktaş ilk ayrılığı açıkladı18:52 - Fahrettin Altun'dan güvenlik zirvesi açıklaması18:44 - İşte Gribin etkisini azaltacak 5 önlem!18:38 - Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı18:34 - Erdoğan, Macron ile Suriye ve Libya'yı görüştü18:32 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:31 - Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması18:27 - Malatya'da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
18:25 - 75 bin eser konteynırda çürüyor18:21 - Ulaştırma Bakanlığından U-ETDS açıklaması18:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı18:05 - Yargıtay'ın, Aziz Yıldırım kararının gerekçesi belli oldu17:54 - Rekabet Kurulu, Arçelik ve Vestel'e ceza vermedi17:52 - İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında tutukluluğa devam kararı17:41 - 300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri17:40 - Sağlık'ta ilk defa yeniden atama kura sonuçları açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Ankara'da tren kazası
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
Memurlar enflasyona kilitlendi
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cahit sıtkı tarancı 1
kakule 3
şiir 2
Melih Germiyan 4
erkeklerin iç dünyaları 5
euroleague'in üst üste 2.kez fenerbahce aleyhine hata açıklaması 2
legolas 1
ab kan grubunun sanıldığı gibi olmaması 2
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
SON İLANLAR
TSK, ALES puanıyla, öğretmen ve mühendis alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 sözleşmeli personel alacak
Çatalzeytin Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam