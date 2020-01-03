1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması

Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması yaşandı. Kırşehir Belediyesi Meclis toplantısında, sözleşmesi sona eren personelin sürelerinin uzatılmaması tartışmaya neden oldu.
 03 Ocak 2020 18:31
Yazdır
Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda CHP Grup Başkanı Alaattin Agah, Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesiyle ilgili, "İşçi çıkarmadık. Bu konuda bilginiz olsun. Sözleşmeli personelin sözleşmesi bittiği için sözleşmeleri uzatmadık. Bu arkadaşlar işçi ve memur değil önceki yönetimle imzalanan bir sözleşme var. Biz de sözleşmeyi uzatmadık. Ağırlıklı sözleşmesi uzatılmayanlar ise programcı ve grafiker. Bir programcı ve bir grafikere ihtiyacımız var ama ihtiyacımız dışı personel var. İşten çıkarma değil sadece sözleşmesini imzalamadık. Dönemine ve siyasi görüşüne bakmadan teknik elemanlarımız görevlerine devam ediyorlar" dedi.

AK Parti grubunun işten çıkarılmaların doğru olmadığını söylediği toplantıda söz alan MHP'li meclis üyesi Yusuf Yağmur, "Ben AK Parti döneminden işten alınanlardan birisiyim. 2 dönem önceki belediye başkanı Halim Çakır'a destek verdik diye Yaşar Bahçeci beni işten atmıştı. Sahte evrakla İngilizce bilmeden grafik tasarımı yapmadan engelli kadrosundan girip eli maus tutmayan adam işten çıkarılması neden sorun oluyor. Ben mimar olarak görev yapıyordum. Siyasi olarak destek vermedik diye işten çıkarıldık" diye konuştu.

MHP'li üyeye yanıt veren AK Partili meclis üyesi Demet Akar Karakoç ise, "Kişiler üzerinden cevap verilince meselenin temelinin de ne olduğu ortaya çıkıyor. Biz, önceki dönem belediye başkanı şunu aldı bunu almadı ya takılmaktan ziyade Selehattin Başkanımızın seçim sürecinde sözü var, 'Ben hiç kimseyi işten çıkarmayacağım' dedi. Kırşehir'in çocukları bunlar kimlerin yakını olursa olsun. Sizler yakınlarınızı almayacak mısınız? Bizler de bunların takipçisi oluruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi
03 Ocak 2020 19:09		 İşte Gribin etkisini azaltacak 5 önlem!
03 Ocak 2020 18:44
İDO, yarıyıl tatilinde 89 ek seferle hizmet verecek
03 Ocak 2020 10:55		 Drone destekli 727 polisli uyuşturucu operasyonu
02 Ocak 2020 21:11
Selçuk'tan Barış Manço'nun doğum gününe özel paylaşım
02 Ocak 2020 21:05		 Aldatan eşini canlı yayında böyle cezalandırdı!
02 Ocak 2020 20:39
Calum Chambers sezonu kapattı
02 Ocak 2020 20:18		 Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
02 Ocak 2020 19:17
Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu
02 Ocak 2020 18:42		 Eşini bu halde buldu... Bir an olsun yanından ayrılmadı
02 Ocak 2020 18:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:10 - CHP, belediye başkanının FETÖ'den tutuklandığı Urla'da toplantı düzenledi19:05 - Annelerin kararlı duruşu sonuç verdi! Güzel haber geldi19:00 - Beşiktaş ilk ayrılığı açıkladı18:52 - Fahrettin Altun'dan güvenlik zirvesi açıklaması18:44 - İşte Gribin etkisini azaltacak 5 önlem!18:38 - Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı18:34 - Erdoğan, Macron ile Suriye ve Libya'yı görüştü18:32 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:31 - Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması18:27 - Malatya'da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
18:25 - 75 bin eser konteynırda çürüyor18:21 - Ulaştırma Bakanlığından U-ETDS açıklaması18:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı18:05 - Yargıtay'ın, Aziz Yıldırım kararının gerekçesi belli oldu17:54 - Rekabet Kurulu, Arçelik ve Vestel'e ceza vermedi17:52 - İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında tutukluluğa devam kararı17:41 - 300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri17:40 - Sağlık'ta ilk defa yeniden atama kura sonuçları açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Ankara'da tren kazası
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
Memurlar enflasyona kilitlendi
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abdülhak hamit tarhan 1
acil arama-The call filmi 2
Saklambaç filmi 1
TFF nun belirlediği harcama limiti 2
peynirli muz kızartması 2
2020 6
kırıkkale 6
Jean Baptiste Grenouille 2
tachiyomi 2
yahya kemal beyatlı 1
SON İLANLAR
TSK, ALES puanıyla, öğretmen ve mühendis alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 sözleşmeli personel alacak
Çatalzeytin Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam