Fahrettin Altun'dan güvenlik zirvesi açıklaması
|03 Ocak 2020 18:52
|Yazdır
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Toplantıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı" dedi.
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altun açıklamasında, "Bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisinde 3 saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti genel başkan yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı" ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP, belediye başkanının FETÖ'den tutuklandığı Urla'da toplantı düzenledi
03 Ocak 2020 19:10
|Erdoğan, Macron ile Suriye ve Libya'yı görüştü
03 Ocak 2020 18:34
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı
03 Ocak 2020 18:08
|AK Parti Sözcüsü Çelik: İran-ABD gerginliği kaygı verici
03 Ocak 2020 17:24
|İbrahim Kalın'dan, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı
03 Ocak 2020 17:09
|Türkiye, ABD-İran geriliminden 'derin endişe' duyuyor
03 Ocak 2020 16:19
|TBMM'de, Libya karşıtı blok, 57 fire verdi
03 Ocak 2020 16:03
|Melih Gökçek'ten canlı yayında 'rant' itirafı
03 Ocak 2020 16:01
|Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü hıçkıra hıçkıra ağladı
03 Ocak 2020 15:50
|Kılıçdaroğlu'ndan, CHP'lilere ters köşe... Yerli otomobile destek
03 Ocak 2020 15:47