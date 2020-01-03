Beşiktaş ilk ayrılığı açıkladı
Beşiktaş'ta genç futbolculardan Erdem Seçgin, sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.
|03 Ocak 2020 19:00
|Yazdır
Beşiktaş'ta genç futbolculardan Erdem Seçgin, sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.
Siyah-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev alan Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a transfer oldu. Transferler ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya jest!
02 Ocak 2020 22:03
|Calum Chambers sezonu kapattı
02 Ocak 2020 20:18
|Yumrukla hakemi bayıltan futbolcunun cezası belli oldu
02 Ocak 2020 19:25
|Ahmet Ağaoğlu'ndan, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu iddialarına yanıt
02 Ocak 2020 16:15
|Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
02 Ocak 2020 08:31
|Şeyma, evinde yaptığı antrenmanla Avrupa ikincisi oldu
01 Ocak 2020 23:23
|Lider Sivasspor'dan tarihinin en iyi hücum performansı
01 Ocak 2020 21:31
|İngiliz devi peşini bırakmıyor! Resmi teklif yapıldı
01 Ocak 2020 20:31
|'Kulüp borçlarının büyük sebebi yabancı futbolcular'
01 Ocak 2020 16:59
|Galatasaray'ın hesaplarındaki hacizler kaldırıldı
31 Aralık 2019 19:04