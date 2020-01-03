1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş ilk ayrılığı açıkladı

Beşiktaş'ta genç futbolculardan Erdem Seçgin, sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.
 03 Ocak 2020 19:00
Yazdır
Beşiktaş ilk ayrılığı açıkladı

Beşiktaş'ta genç futbolculardan Erdem Seçgin, sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

Siyah-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev alan Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a transfer oldu. Transferler ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya jest!
02 Ocak 2020 22:03		 Calum Chambers sezonu kapattı
02 Ocak 2020 20:18
Yumrukla hakemi bayıltan futbolcunun cezası belli oldu
02 Ocak 2020 19:25		 Ahmet Ağaoğlu'ndan, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu iddialarına yanıt
02 Ocak 2020 16:15
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
02 Ocak 2020 08:31		 Şeyma, evinde yaptığı antrenmanla Avrupa ikincisi oldu
01 Ocak 2020 23:23
Lider Sivasspor'dan tarihinin en iyi hücum performansı
01 Ocak 2020 21:31		 İngiliz devi peşini bırakmıyor! Resmi teklif yapıldı
01 Ocak 2020 20:31
'Kulüp borçlarının büyük sebebi yabancı futbolcular'
01 Ocak 2020 16:59		 Galatasaray'ın hesaplarındaki hacizler kaldırıldı
31 Aralık 2019 19:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:10 - CHP, belediye başkanının FETÖ'den tutuklandığı Urla'da toplantı düzenledi19:05 - Annelerin kararlı duruşu sonuç verdi! Güzel haber geldi19:00 - Beşiktaş ilk ayrılığı açıkladı18:52 - Fahrettin Altun'dan güvenlik zirvesi açıklaması18:44 - İşte Gribin etkisini azaltacak 5 önlem!18:38 - Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı18:34 - Erdoğan, Macron ile Suriye ve Libya'yı görüştü18:32 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:31 - Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması18:27 - Malatya'da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
18:25 - 75 bin eser konteynırda çürüyor18:21 - Ulaştırma Bakanlığından U-ETDS açıklaması18:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı18:05 - Yargıtay'ın, Aziz Yıldırım kararının gerekçesi belli oldu17:54 - Rekabet Kurulu, Arçelik ve Vestel'e ceza vermedi17:52 - İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında tutukluluğa devam kararı17:41 - 300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri17:40 - Sağlık'ta ilk defa yeniden atama kura sonuçları açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Ankara'da tren kazası
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
Memurlar enflasyona kilitlendi
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Melih Germiyan 4
mesafeli davranmak 3
gss borcu olanlar bedava sağlık hizmeti alamayacaklar 2
Saklambaç filmi 1
konuşulduğu kadar iyi olmayan 3
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
Jean Baptiste Grenouille 2
peynirli muz kızartması 2
cahit sıtkı tarancı 1
ziya paşa 1
SON İLANLAR
TSK, ALES puanıyla, öğretmen ve mühendis alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 sözleşmeli personel alacak
Çatalzeytin Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam