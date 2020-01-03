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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
|03 Ocak 2020 19:28
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Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Ağrı-İzmir seferini yapan Muhammet Nuri Şan'ın (57) kullandığı 55 JG 006 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere vurdu.
Bariyerleri aşan otobüs daha sonra yol kenarına devrildi.
Kazada 25 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsteki 15 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ve polislerce Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Trafik ekiplerinin söz konusu yoldaki tedbirleri ve kaza yapan otobüsü bulunduğu yerden kaldırma çalışmaları sürüyor.
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