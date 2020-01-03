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Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti ve geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi
 03 Ocak 2020 19:42
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Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!

Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi.

Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.

"ARDA TURAN'A İLGİMİZ YOK"

Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.
DHA
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