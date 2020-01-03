Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti ve geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi
|03 Ocak 2020 19:42
|Yazdır
Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi.
Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.
"ARDA TURAN'A İLGİMİZ YOK"
Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstiklal Marşı'nın okunduğu duyan hakem maçı durdurdu
03 Ocak 2020 19:16
|Beşiktaş ilk ayrılığı açıkladı
03 Ocak 2020 19:00
|Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya jest!
02 Ocak 2020 22:03
|Calum Chambers sezonu kapattı
02 Ocak 2020 20:18
|Yumrukla hakemi bayıltan futbolcunun cezası belli oldu
02 Ocak 2020 19:25
|Ahmet Ağaoğlu'ndan, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu iddialarına yanıt
02 Ocak 2020 16:15
|Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
02 Ocak 2020 08:31
|Şeyma, evinde yaptığı antrenmanla Avrupa ikincisi oldu
01 Ocak 2020 23:23
|Lider Sivasspor'dan tarihinin en iyi hücum performansı
01 Ocak 2020 21:31
|İngiliz devi peşini bırakmıyor! Resmi teklif yapıldı
01 Ocak 2020 20:31