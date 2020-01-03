Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı
Bursa'nın İznik ilçesinde, emekli uzman çavuş Teoman Yılmaz (48), boğazından bıçaklandı.
|03 Ocak 2020 19:46
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Bursa'nın İznik ilçesinde, emekli uzman çavuş Teoman Yılmaz (48), boğazından bıçaklandı.
Olay Atatürk Caddesi üzerindeki sur içinde meydana geldi. Emekli uzman çavuş Teoman Yılmaz, sur arasında yaktığı ateşin başında ısınırken, yanına gelen Mahir B. (38), ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Mahir B., Yılmaz'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Yılmaz, yoldan geçen bir araca bindirilip, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı buradaki tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olay yerinden kaçan Mahir B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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