1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan: Acilde gördüğümüzde kocaman çok büyük demir parçası, sol gözünden boynuna kadar maalesef içireyi girmiş, kimse cesaret edememiş
 03 Ocak 2020 20:35
Yazdır
Yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yüzüne bariyer demiri saplanan gence yapılan operasyonda, ameliyata giren doktorlara itfaiye ekibi de eşlik etti.

Emre Gündoğan'ın (23) kullandığı 07 E 4963 plakalı otomobil, yılbaşında Payallar Mahallesi D-400 kara yolunda refüjdeki demir bariyerlere çarptı.

Araçtaki Fatih Ersoy'un hayatını kaybettiği kazada, sürücü Gündoğan'ın yüzüne bariyer saplandı. Gündoğan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldıktan sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Gündoğan'a müdahale eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaralının yüzündeki parça büyük olduğu için itfaiye ekibinden yardım istedi.

Özkan başkanlığındaki 5 kişilik ekip ile iki itfaiye erinin katıldığı ameliyat 3,5 saat sürdü. Demir çubuktan kurtarılan Gündoğan, yoğun bakım servisine alındı.

- "Kimse demiri çıkarmaya cesaret edememiş"

Prof. Dr. Özkan, yaptığı açıklamada, Alanya'dan gönderilen yaralının yüzündeki büyük demir parçası için kendisine danışıldığını söyledi.

"Acilde gördüğümüzde kocaman çok büyük demir parçası, sol gözünden boynuna kadar maalesef içireyi girmiş, kimse cesaret edememiş." diyen Özkan, şunları kaydetti:

"Ameliyathaneye aldık. Kanama olursa diye ameliyathaneye çağırdığımız itfaiye ekibi, demirin etrafını keserek kısalttı. Demirin ucu üçgen gibi olduğu için çekersek damarları parçalanabilirdi. Ondan detaylı bir ameliyat yaptık. Şu an için durumu iyi, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kafasında çatlaklar var. Ciddi bir yaralanma olmuş, enfeksiyon riski de var. Gözünün ne olduğu belli değil. Bir hafta yoğun bakımda olacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye en çok bu organların nakli yapıldı
03 Ocak 2020 20:29		 İdliblilere Hataylı öğrencilerden yardım
03 Ocak 2020 19:52
Göbeklitepe 'Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları' listesinde
03 Ocak 2020 16:03		 Türkiye gelecek hafta yağışlı havanın etkisine girecek
03 Ocak 2020 14:56
Grafiticilerin TCDD'ye faturası 55 bin lira
03 Ocak 2020 13:54		 Polis engellinin esaretine son verdi
03 Ocak 2020 13:41
Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti
03 Ocak 2020 13:33		 Cemile nine 86 yıl sonra kimliğine kavuştu
03 Ocak 2020 12:31
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yıllık uçuş rekoru
03 Ocak 2020 11:04		 Doğu'daki 3 ilde 317 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
03 Ocak 2020 10:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:47 - ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderdi20:43 - Dışişleri'nden 'Irak'a seyahat' uyarısı20:43 - Çok acı haber! Anne-oğul karbonmoksit gazından zehirlendi20:35 - Yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi20:32 - Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı20:29 - Türkiye en çok bu organların nakli yapıldı20:26 - Dikkat Anemi olabilirsiniz? İşte tedavi yöntemi....20:17 - KDV indirimi 2020 için umutları yeşertti20:05 - MEB'in sitesinde 'mucit öğrenciler' için özel bölüm20:02 - Ankara'nın yeni bir 'üniversite hastanesi' oldu
19:59 - Başkale'de öğrencilerden mektup kardeşliği19:52 - İdliblilere Hataylı öğrencilerden yardım19:46 - Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı19:42 - Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!19:28 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı19:19 - Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı19:17 - TOGG'dan 'markalaşma süreci' ile ilgili paylaşım19:16 - İstiklal Marşı'nın okunduğu duyan hakem maçı durdurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Ankara'da tren kazası
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı
Memurlar enflasyona kilitlendi
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Jean Baptiste Grenouille 2
sarmısak ve limon 5
İkarus sendromu 2
gora 1
ab kan grubunun sanıldığı gibi olmaması 2
cahit sıtkı tarancı 1
Fetvalı takvim 1
gss borcu olanlar bedava sağlık hizmeti alamayacaklar 2
Vehim 1
ziya paşa 1
SON İLANLAR
TSK, ALES puanıyla, öğretmen ve mühendis alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 sözleşmeli personel alacak
Çatalzeytin Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam