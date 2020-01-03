Dışişleri'nden 'Irak'a seyahat' uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı
|03 Ocak 2020 20:43
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