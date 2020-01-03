ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderdi
|03 Ocak 2020 20:47
|Yazdır
ABD'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk ettiği öne sürüldü. Pentagondan gün içinde açıklama bekleniyor.
NBC News televizyonunun ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Orta Doğu'ya sevk edildiği belirtildi.
Askerlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağına ilişkin detaylar verilmezken, söz konusu kuvvetin ağırlıklı olarak Kuveyt'e konuşlandırılacağı ifade edildi. Bu konuda sessizliğini koruyan Pentagonun gün içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, daha önce Kuveyt'e 82'nci Hava İndirme Tümeninden 750 askerin gönderildiğini duyurmuştu.
Bu sevkiyatla, 82'nci Hava İndirme Tümeninin tamamı Orta Doğu'ya gönderilmiş olacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Karamollaoğlu, 'Kasım Süleymani için üzgünüm' dedi
03 Ocak 2020 22:22
|Aydın'da aranan FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
03 Ocak 2020 22:02
|Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu ve Babacan'a: Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 99
03 Ocak 2020 21:50
|İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
03 Ocak 2020 21:10
|Dışişleri'nden 'Irak'a seyahat' uyarısı
03 Ocak 2020 20:43
|Bakan açıkladı... Kanal İstanbul güzergahı nasıl belirlendi?
03 Ocak 2020 19:11
|CHP, belediye başkanının FETÖ'den tutuklandığı Urla'da toplantı düzenledi
03 Ocak 2020 19:10
|Fahrettin Altun'dan güvenlik zirvesi açıklaması
03 Ocak 2020 18:52
|Erdoğan, Macron ile Suriye ve Libya'yı görüştü
03 Ocak 2020 18:34
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı
03 Ocak 2020 18:08