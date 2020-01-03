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Sarıkamış şehitleri kar yağışı altında anıldı

Kars Sarıkamış'ta binlerce kişi kar yağışı altında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen 90 bin Mehmetçiği andı. Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için 7'den 70'e kar yağışı altında Türk bayrakları ve meşale yakarak Şehitlik Anıtı'na yürüdü.
 03 Ocak 2020 21:23
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Sarıkamış şehitleri kar yağışı altında anıldı

Kars Sarıkamış'ta binlerce kişi kar yağışı altında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen 90 bin Mehmetçiği andı.

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için 7'den 70'e kar yağışı altında Türk bayrakları ve meşale yakarak Şehitlik Anıtı'na yürüdü. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda yaklaşık 10 bin kişi kar yağışına aldırış etmeden 3 kilometre yol kat etti. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, bu bayrağın hiçbir zaman inmeyeceğini ve burada bu duyguyu yaşamak için Sarıkamış'a geldiklerini ifade ederek, 105 yıl önce vatan toprakları için şehit olan binlerce Mehmetçiğin yaşadıklarını bir gün bile olsa hissetmenin mutluluğunu ve hüznünü yaşadıklarını belirtti.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanarak kortej eşliğinde başlayan yürüyüşle yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan şehitlik anıtında buluştu. Şehitler Anıtı önüne kadar meşalelerle yürüyen kalabalık, burada şehitler anısına dua etti. Yukarı Sarıkamış Şehitliğinde 'Ruhunuz Şad Olsun' adlı yazının protokol üyeleri tarafından yakılmasıyla yürüyüş sona erdi.

Şehitleri anma programına Sarıkamış Kaymakamı Recep Koçal, Belediye Başkanı Harun Hayali, Kars Valisinin eşi Meral Öksüz, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, daire ve kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
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