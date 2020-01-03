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Ünlü CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
 03 Ocak 2020 21:41
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Ünlü CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da 4 pilot, özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü ve yer hizmeti veren özel şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler için 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi. İşlemleri süren şüpheliler, karakoldan çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, tekrar karakola götürüldü.

2 KİŞİ SERBEST

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
DHA
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