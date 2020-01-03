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Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu ve Babacan'a: Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 99

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin 'millet ittifakı' içinde yer alıp almayacağı sorusuna karşılık 'parlamenter sistem, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kurallar noktasında görüş birliği olduğunu' söyleyerek, "'Millet ittifakı'nın öngördüğü ortak noktalarda benzerliklerimiz çok fazla. Hatta yüzde 99 oranında diyebilirim" dedi.
 03 Ocak 2020 21:50
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Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu ve Babacan'a: Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 99

Televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesini, "Ortadoğu'da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir" sözleriyle değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu iktidara şu çağrıda bulundu: "Ortadoğu'daki her olay Türkiye'yi etkileyecektir. Bizim sayın Erdoğan'dan beklentimiz Ortadoğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınması, Türkiye'yi Ortadoğu'daki ateşten uzak tutmasıdır."

'Bir asker de Yunanistan'a gönderin o zaman'

Partisinin 'Hayır' oyu verdiği Libya tezkeresini değerlendiren CHP lideri, Türkiye'nin, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü oluşturulması talebinde bulunmasının en doğru yol olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, acilen diplomasinin devreye sokularak bölge ülkeleriyle samimi ilişkiler kurulması gerektiğini savundu: "Asker gönderdiniz Libya'ya ne olacak? Asker göndermekle Doğu Akdeniz'de oyunu bozduğunuzu düşünüyorsanız bozulmadığı görüldü. Onlar da oturdu Yunanistan ile anlaşma yaptı. Bir asker de Yunanistan'a gönderin o zaman."

'Yerli arabaya karşı çıkmak doğru değil'

CHP lideri, geçen hafta tanıtılan yerli otomobil için şöyle konuştu: "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil. Türkiye teknolojideki hızlı değişimi yakalar ve sürdürürse bir dünya markası yaratabilir."

Bir gazetecinin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Yerli otomobili getirirlerse bir deneme turu yapabiliriz" dedi.

'Amaç gündem değiştirmek'

Kanal İstanbul projesinin olmayacağı iddiasını sürdüren CHP lideri, "Bu bütçeyle yapacaklarla buyursunlar yapsınlar" diyerek iktidarın amacının gündem değiştirmek olduğunu savundu.

Yeni partilere mesaj

Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin 'millet ittifakı' içinde yer alıp almayacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı: "İttifak için erken, seçim ortamında bakacağız. Parlamenter sistem, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kurallar noktasında görüş birliği var. 'Millet ittifakı'nın öngördüğü ortak noktalarda benzerliklerimiz çok fazla. Hatta yüzde 99 oranında diyebilirim."
Memurlar.Net
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