Aydın'da aranan FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
|03 Ocak 2020 22:02
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan Ş.Ş'nin tren garında olduğunu tespit etti.
Gara giden ekipler, şüpheliyi trene binerken yakaladı. Bir diğer FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 3 yıldır firari olan kadın şüpheli Ş.K. de ekiplerce İncirliova çıkışında bir otomobilde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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