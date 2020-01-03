1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karamollaoğlu, 'Kasım Süleymani için üzgünüm' dedi

Saadet Lideri Karamollaoğlu, Süriye'de binlerce Müslümanın katlinde parmağı olan ve ABD operasyonuyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani için üzüldüğünü söyledi.
 03 Ocak 2020 22:22
Yazdır
Karamollaoğlu, 'Kasım Süleymani için üzgünüm' dedi

Bugün ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hakkında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bir açıklama yaptı.

''ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIM''
Suriye'de binlerce masumun ölümüne sebep olmuş bir komutan için çok üzüldüğünü dile getiren Karamollaoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

''SALDIRI PROVAKASYON ANLAMI TAŞIYOR''
Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Bağdat'ta Amerika'nın menfur hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim. Bölgemizi ateş çemberinin içine çekmek için provokasyon anlamı taşıyan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kardeş İran halkının acısını yürekten paylaşıyor, İran halkına ve Süleymani ailesine baş sağlığı diliyorum."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aydın'da aranan FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
03 Ocak 2020 22:02		 Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu ve Babacan'a: Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 99
03 Ocak 2020 21:50
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
03 Ocak 2020 21:10		 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderdi
03 Ocak 2020 20:47
Dışişleri'nden 'Irak'a seyahat' uyarısı
03 Ocak 2020 20:43		 Bakan açıkladı... Kanal İstanbul güzergahı nasıl belirlendi?
03 Ocak 2020 19:11
CHP, belediye başkanının FETÖ'den tutuklandığı Urla'da toplantı düzenledi
03 Ocak 2020 19:10		 Fahrettin Altun'dan güvenlik zirvesi açıklaması
03 Ocak 2020 18:52
Erdoğan, Macron ile Suriye ve Libya'yı görüştü
03 Ocak 2020 18:34		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı
03 Ocak 2020 18:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:22 - Karamollaoğlu, 'Kasım Süleymani için üzgünüm' dedi22:22 - Randevusuz muayene olmak istedi, doktorun burnunu kırdı22:06 - Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı22:02 - Aydın'da aranan FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı21:50 - Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu ve Babacan'a: Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 9921:41 - Ünlü CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme21:30 - Kızını taciz eden kişiyi öldüren baba hakkında karar21:25 - 15 Temmuz ailelerinin gözyaşları sel oldu21:23 - Sarıkamış şehitleri kar yağışı altında anıldı21:10 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
21:10 - 8 ayrı suçtan 1 yıldır aranıyordu! Fotokapanla yakaladı20:57 - Belediye'den '25 personelin işten çıkarılması' açıklaması20:47 - ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderdi20:43 - Dışişleri'nden 'Irak'a seyahat' uyarısı20:43 - Çok acı haber! Anne-oğul karbonmoksit gazından zehirlendi20:35 - Yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi20:32 - Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı20:29 - Türkiye en çok bu organların nakli yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
3 Ocak 2020 tarihli atama kararnameleri yayımlandı
Ankara'da tren kazası
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı
Lojman kiralarındaki artış oranı belli oldu
Memurlar enflasyona kilitlendi
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tachiyomi 2
yüzünü yıkamak 2
kırıkkale 6
gram altın 1
baki 1
henry onyekuru 1
Arap şirketleri o arazileri ekip biçer artık olmayacak o proje 3
atiye 3
marcelo saracchi 1
libya'ya asker gönderme tezkeresinin tbmm'den geçmesi 2
SON İLANLAR
TSK, ALES puanıyla, öğretmen ve mühendis alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 sözleşmeli personel alacak
Çatalzeytin Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam