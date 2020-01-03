CTE'nin, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümünden haberi var mı?
|03 Ocak 2020 22:32
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Türkiye'de 2017 yılında, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümü açıldı.
Önlisans düzeyinde olan bu okuldan mezun olanların cezaevlerinde istihdam edilmesi planlanıyordu.
Bir çok genç, bu bölüme kayıt olarak, infaz ve koruma memuru alımı sırasında, bölüm mezunlarına öncelik hakkı tanınacağını düşündü.
Ancak, Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, infaz koruma memuru alımında bu bölüm mezunlarını hatırlamadı bile.
Adalet Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlük olan Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü halen, adalet bölümü mezunlarına öncelik hakkı vermektedir.
Bakanlığın, kendi görev alanıyla ilgili bölümlerde okuyan gençleri artık görmesi ve planlamasını bu yeni duruma göre yapması gerekmektedir.
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