Kalın: Tarafları sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kasım Süleymani'nin öldürümesine ilişkin paylaştığı mesajda, "Türkiye olarak tarafları sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bögesel ve küresel barış için diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
|03 Ocak 2020 22:37
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Kalın'ın, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
Bölgemizde son dönemde ardı ardına yapılan hatalar, mezhepçi tutumlar ve dış müdahaleler küresel barış ve istikrarı tehdit eder hale gelmiştir.
Özellikle komşumuz Irak'ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı haline gelmesinden büyük endişe duyuyoruz.
Kasım Süleymani'ye ve beraberindekilere yönelik saldırı, yeni gerilim ve çatışmaları tetikleyecektir.
Türkiye olarak tarafları sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz.
Bögesel ve küresel barış için diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz.
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