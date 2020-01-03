1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kalın: Tarafları sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kasım Süleymani'nin öldürümesine ilişkin paylaştığı mesajda, "Türkiye olarak tarafları sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bögesel ve küresel barış için diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 03 Ocak 2020 22:37
Yazdır
Kalın: Tarafları sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz

Kalın'ın, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

Bölgemizde son dönemde ardı ardına yapılan hatalar, mezhepçi tutumlar ve dış müdahaleler küresel barış ve istikrarı tehdit eder hale gelmiştir.

Özellikle komşumuz Irak'ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı haline gelmesinden büyük endişe duyuyoruz.

Kasım Süleymani'ye ve beraberindekilere yönelik saldırı, yeni gerilim ve çatışmaları tetikleyecektir.

Türkiye olarak tarafları sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz.

Bögesel ve küresel barış için diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karamollaoğlu, 'Kasım Süleymani için üzgünüm' dedi
03 Ocak 2020 22:22		 Aydın'da aranan FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
03 Ocak 2020 22:02
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu ve Babacan'a: Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 99
03 Ocak 2020 21:50		 İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
03 Ocak 2020 21:10
ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderdi
03 Ocak 2020 20:47		 Dışişleri'nden 'Irak'a seyahat' uyarısı
03 Ocak 2020 20:43
Bakan açıkladı... Kanal İstanbul güzergahı nasıl belirlendi?
03 Ocak 2020 19:11		 CHP, belediye başkanının FETÖ'den tutuklandığı Urla'da toplantı düzenledi
03 Ocak 2020 19:10
Fahrettin Altun'dan güvenlik zirvesi açıklaması
03 Ocak 2020 18:52		 Erdoğan, Macron ile Suriye ve Libya'yı görüştü
03 Ocak 2020 18:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:50 - Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı23:34 - Konya'nın Seydişehir ilçesinde DEAŞ'lı bir terörist yakalandı23:13 - Sivas'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu23:00 - Proje okullarına yapılan atamaların iptali için dava açıldı22:51 - Hazine Bakanlığınca 7 Ocak'ta değişim ihaleleri gerçekleştirilecek22:37 - Kalın: Tarafları sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz22:34 - Yüksekova'da yoğun sis etkisini sürdürüyor22:32 - CTE'nin, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümünden haberi var mı?22:22 - Karamollaoğlu, 'Kasım Süleymani için üzgünüm' dedi22:22 - Randevusuz muayene olmak istedi, doktorun burnunu kırdı
22:06 - Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı22:02 - Aydın'da aranan FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı21:50 - Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu ve Babacan'a: Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 9921:41 - Ünlü CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme21:30 - Kızını taciz eden kişiyi öldüren baba hakkında karar21:25 - 15 Temmuz ailelerinin gözyaşları sel oldu21:23 - Sarıkamış şehitleri kar yağışı altında anıldı21:10 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şiir 2
ahilik sandığı uygulaması 1
02.01.2020 Olympiakos vs fenerbahce maçı 4
mesafeli davranmak 2
türk işi dondurma 2
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 1
TFF nun belirlediği harcama limiti 2
acil arama-The call filmi 2
henry onyekuru 2
Melih Germiyan 2
SON İLANLAR
TSK, ALES puanıyla, öğretmen ve mühendis alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 sözleşmeli personel alacak
Çatalzeytin Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateğ Maltepe Eğitim Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Türkiye Emlak Katılım Bnakası 7 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Bursa Beşaş Engelli 2 personel alacak
Aygın Ege Et Mamülleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam