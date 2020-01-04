4 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
|04 Ocak 2020 00:03
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz" programının açılışında konuşacak.
(İstanbul/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları" kapsamında Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katılacak. Bakanlar, meşaleli kayak ve lazer gösterisinin ardından Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda bulunacak.
(Kars/15.00/18.30)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, valilik ve belediye ziyaretinde bulunacak, Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Afyonkarahisar/9.30/10.15/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington)
2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.
(Trablus)
3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.
(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)
4- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.
(Hong Kong)
GÜNCEL
1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
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