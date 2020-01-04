CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
CHP'li Avcılar Belediyesi trans bir bireyi şoför olarak işe aldı
|04 Ocak 2020 00:20
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CHP'li belediyeler marjinal olma çabalarına bir yenisini daha ekledi.
Daha önce trans bireyleri desteklediklerini duyuran CHP'li belediyeler, şimdi de iş imkanı sağlamaya başladı.
CHP'Lİ AVCILAR BELEDİYESİ BİR İLKİ BAŞLATTI: İLK TRANS ŞOFÖR
Avcılar Belediyesi Türkiye'de ilk kez, trans bir bireyi işe aldı.
Daha önce CHP'den İstanbul 3'üncü seçim bölgesinden milletvekili aday adayı da olan trans Niler Albayrak Avcılar Belediyesi'nde şoför olarak işe başladı.
İşe başladığını da Niler Albayrak, sosyal medya hesabından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye teşekkür ederek duyurdu.
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