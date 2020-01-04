1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enflasyonda son 3 yılın en düşüğü

Geçtiğimiz yıl yüzde 20,3, 2017'de yüzde 11,92 olan enf-lasyon, bu yıl beklentinin altında ve yüzde 11,84 olarak gerçekleşti. Hükümetin 2020'de tek hane hedefinin yakalanacağı tahmin ediliyor...
 04 Ocak 2020 07:21
Yazdır
Enflasyonda son 3 yılın en düşüğü

Aralık ayında enflasyon yüzde 0,74 olunca, yıllık enflasyon hükümetin hedeflediği rakam olan yüzde 12'nin de altında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralıkta tüketici fiyatları endeksi yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon böylece Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefi olan yüzde 12'nin altında gerçekleşmiş oldu.

2 ŞAMPİYON VAR

Gıdada yılın zam şampiyonu, fiyatı yüzde 149 artan sarımsak oldu. Bunu yüzde 49,1 ile yer fıstığı, yüzde 43,2 ile limon, yüzde 40,8 ile konserveler, yüzde 34,5 ile Antep fıstığı, yüzde 29,2 ile fındık içi ve yüzde 25 ile portakal izledi. Geçtiğimiz yıl enflasyon hesaplamasında kullanılan gıda ürünlerinden 75'inin fiyatında artış, 25'inin fiyatında düşüş izlendi.

Bu dönemde en fazla fiyat düşüşü kuru soğanda gerçekleşti. Önceki yıl siyasi malzeme haline gelen kuru soğanın üretimi artınca fiyatı yüzde 29,7 düştü. Patates yüzde 32,6 ucuzlarken yüzde 26,5 ile patlıcan en fazla ucuzlayan üçüncü ürün oldu. Aralık ayının zam şampiyonu yüzde 30,76 ile turfanda sebze patlıcan, en fazla ucuzlayanı da, fiyatı yüzde 15,58 gerileyen portakal oldu.

2019'un en'leri

Gıdada 2018'in siyasi simgesi haline gelen patates ve soğan, 2019'da fiyatı en çok düşenler arasında yer aldı. Bazı ürünlerde spekülatif fiyat artışı yaşandığı görüldü. Kuzu etinin yüzde 6,6 yükselmesine rağmen et ürünlerindeki yüzde 23,5 artış spekülasyonlara bir örnek oldu.

Uluslararası kuruluşlar rakamda yine yanıldı

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, yüzde 11,84'lük enflasyon rakamını değerlendirirken "Uluslararası kuruluşlar yine yanıldı" dedi. Alkin "2019 başında uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu olumsuz senaryoların hiçbirinin yaşanmadığını da hatırlatmak isterim. IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluşlara bakılırsa ekonomi yüzde 2,5 daralacaktı, enflasyon yüzde 15'e yükselecekti ama bunların hiçbiri yaşanmadı" dedi.

Enflasyonla mücadele ana gündemlerden biri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında da enflasyonla mücadelenin ana gündemlerinden biri olacağını söyledi. 2019 enflasyonunun, hedef olan yüzde 12'nin altında gerçekleştiğini söyleyen Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" ifadesini kullandı.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KDV indirimi 2020 için umutları yeşertti
03 Ocak 2020 20:17		 İSPARK'a yüzde 15 zam yapıldı
03 Ocak 2020 14:19
Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan
03 Ocak 2020 10:59		 Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
03 Ocak 2020 10:07
Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
03 Ocak 2020 10:00		 Fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor: 1.75 TL olacak
03 Ocak 2020 09:37
Memurlar enflasyona kilitlendi
03 Ocak 2020 07:30		 Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi
02 Ocak 2020 10:39
Bir ilimizde toplu taşımaya zam yapıldı
02 Ocak 2020 10:02		 Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
02 Ocak 2020 08:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Reklam SMS'lerine ilişkin yönetmelikte değişiklik
2008 öncesinde esnaf ve işçiliği olan hekimler, hangi bakımdan 5434'e tabi olur?
Sayıştay'a, 5 yeni üye seçilecek
Yalan haberler sosyal medyadan yayılıyor
Gümüşhane'de etkili kar yağışı vatandaşları sokağa döktü
Evlat nöbetinden etkilenip kaçtı
Belediye başkanı dağa battaniye yollamış
Tezkere Hafter'e destek veren ülkeleri rahatsız etti
Enflasyonda son 3 yılın en düşüğü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
libya'ya asker gönderme tezkeresinin tbmm'den geçmesi 2
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
gülersen kaybedersin 1
othello sendromu 3
sarmısak ve limon 5
erkeklerin iç dünyaları 4
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 1
gss borcu olanlar bedava sağlık hizmeti alamayacaklar 2
Zaman dilimi 2
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 3
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam