Enflasyonda son 3 yılın en düşüğü
|04 Ocak 2020 07:21
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Aralık ayında enflasyon yüzde 0,74 olunca, yıllık enflasyon hükümetin hedeflediği rakam olan yüzde 12'nin de altında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralıkta tüketici fiyatları endeksi yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon böylece Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefi olan yüzde 12'nin altında gerçekleşmiş oldu.
2 ŞAMPİYON VAR
Gıdada yılın zam şampiyonu, fiyatı yüzde 149 artan sarımsak oldu. Bunu yüzde 49,1 ile yer fıstığı, yüzde 43,2 ile limon, yüzde 40,8 ile konserveler, yüzde 34,5 ile Antep fıstığı, yüzde 29,2 ile fındık içi ve yüzde 25 ile portakal izledi. Geçtiğimiz yıl enflasyon hesaplamasında kullanılan gıda ürünlerinden 75'inin fiyatında artış, 25'inin fiyatında düşüş izlendi.
Bu dönemde en fazla fiyat düşüşü kuru soğanda gerçekleşti. Önceki yıl siyasi malzeme haline gelen kuru soğanın üretimi artınca fiyatı yüzde 29,7 düştü. Patates yüzde 32,6 ucuzlarken yüzde 26,5 ile patlıcan en fazla ucuzlayan üçüncü ürün oldu. Aralık ayının zam şampiyonu yüzde 30,76 ile turfanda sebze patlıcan, en fazla ucuzlayanı da, fiyatı yüzde 15,58 gerileyen portakal oldu.
2019'un en'leri
Gıdada 2018'in siyasi simgesi haline gelen patates ve soğan, 2019'da fiyatı en çok düşenler arasında yer aldı. Bazı ürünlerde spekülatif fiyat artışı yaşandığı görüldü. Kuzu etinin yüzde 6,6 yükselmesine rağmen et ürünlerindeki yüzde 23,5 artış spekülasyonlara bir örnek oldu.
Uluslararası kuruluşlar rakamda yine yanıldı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, yüzde 11,84'lük enflasyon rakamını değerlendirirken "Uluslararası kuruluşlar yine yanıldı" dedi. Alkin "2019 başında uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu olumsuz senaryoların hiçbirinin yaşanmadığını da hatırlatmak isterim. IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluşlara bakılırsa ekonomi yüzde 2,5 daralacaktı, enflasyon yüzde 15'e yükselecekti ama bunların hiçbiri yaşanmadı" dedi.
Enflasyonla mücadele ana gündemlerden biri
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında da enflasyonla mücadelenin ana gündemlerinden biri olacağını söyledi. 2019 enflasyonunun, hedef olan yüzde 12'nin altında gerçekleştiğini söyleyen Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" ifadesini kullandı.
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