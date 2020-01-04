Yalan haberler sosyal medyadan yayılıyor

Gezi Parkı olayları sonrasında revaçta olan sosyal medya yalanları son dönemde yeniden artış gösterdi. Bazı kesimlerce bilinçli bir şekilde gündeme getirilen yalan haberler, bot hesaplarla (kimliği belirsiz kullanıcılarla) daha hızlı yayılıyor ve yalanlanmasına rağmen insanlar hala inanmaya devam ediyor. "Paralı poşete zam", "Kuleli Askeri Lisesinin Araplara satılması", "Bekçilerin trafik cezası kesmesi" bu yalan haberlerden sadece bir kaçı. İşte sosyal medyadaki yalan haberler:

TAPUDA SORGUYA KISITLAMA!

'Kanal İstanbul güzergahında kimlerin arazi aldığı belli olmasın diye tapu sorgulamalarına kısıtlamaların getirildiği' yönünde haberler yapıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu iddiaları yalanlayarak "Tapu bilgilerin kısıtlamaların aksine daha etkin kullanılması için bu yıl içinde sistem daha da genişletilecek" açıklamasını yaptı.

KULELİ ARAPLARA SATILDI!

Kuleli Askeri Lisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müze olarak değerlendirilmek üzere tahsis etmesine rağmen, sosyal medyada bu binanın Araplara satıldığı öne sürüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iddiaları yalanlayarak "Haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

BAHÇELİ, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin soğuk algınlığı tedavisi gördüğü dönemde, sosyal medyada 'beyin kanaması' geçirdiği haberi hızla yayıldı ancak bunun yalan olduğu kısa sürede anlaşıldı.

ASKERLİK 18 AYA ÇIKARTILDI!

Sosyal medyada uzun dönem askerlik süresinin 12 aydan 18 aya çıkarıldığı şeklinde haberler paylaşıldı. Bunun üzerine, Genelkurmay Başkanlığı 'askerlik uzatıldı' haberlerini kesin bir dille yalanladı.

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MTV'YE YÜZDE 22 ZAM GELDİ!

Kasım ayında, sosyal medyada Motorlu Taşıt Vergisi'ne (MTV) yüzde 22 zam yapılacağı söylentisi çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu iddiaların yalan olduğunu açıkladı. Aralık sonunda da MTV'ye zam oranının yüzde 12 olduğu duyuruldu.

SURİYELİ ÖĞRETMEN ATANDI!

Milli Eğitim Bakanlığının Adana'da 830 Suriyeli öğretmeni atadığı yönünde haberler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bakanlık, iddiaları yalanlayarak okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişilerin daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticiler olduğunu bildirdi.

ALEYNA TİLKİ, GENÇLERE ÖRNEK OLDU!

Gençlik ve Spor Bakanlığının şarkıcı Aleyna Tilki'ye gençlere örnek olduğu gerekçesiyle ödül verdiği iddiaları gündeme geldi. Bakanlık, Forbes dergisinin organize ettiği ve 30 gencin ödüllendirildiği '30 Altı 30' programına sadece mekan desteği sağlandığını açıkladı.

PARALI POŞET 30 KURUŞA YÜKSELDİ!

Sosyal medyadaki yalan haberlerin en son örneği "paralı poşete zam" oldu. Fiyatı 25 kuruş olan poşetlerin 1 Ocak'tan sonra 30 kuruş olacağı yalanı sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, paralı poşet uygulamasının 25 kuruş olarak devam edeceğini açıkladı ancak sosyal medyada bu yalana hala inananlar var.

Sefa Bilgitekin