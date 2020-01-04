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Yurdun bazı bölgeleri yağışlı geçecek - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 04 Ocak 2020 06:31
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Yurdun bazı bölgeleri yağışlı geçecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
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