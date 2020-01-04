Bağdat'ta, bir Haşdi Şabi konvoyu daha vuruldu
|04 Ocak 2020 08:06
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabaha karşı bir konvoya düzenlenen hava saldırısında, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Irak Haber Ajansı'nın (İNA), Irak televizyonu, Reuters haber ajansı ve çok sayıda medya kuruluşu askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, saldırının Haşdi Şabi lider kadrolarını hedef aldığını ve toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haşdi Şabi'den ise, bu sabaha karşı Taci Stadyumu yakınında hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair bilgilerin doğru olmadığı kaydedildi.
"Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hava saldırısındaki can kaybına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.
Dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı'n
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