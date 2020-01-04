Karayollarında durum
|04 Ocak 2020 08:36
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı kavşakları 13. kilometresinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Akseki-Manavgat yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.
Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerinde (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Turgutreis-Bodrum-Güllük yolunun 21-24. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Marmaris-Gökova-Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları ve Sinop-Boyabat yolunun 27-33. kilometrelerinde dolgu çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Salihli-Alaşehir yolunun 21-23. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmalarından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
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