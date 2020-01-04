ABD'nin füzesi depoları da vuracak

Bölgede tansiyonun artmasından dolayı endişelerin yoğunlaşması petrol ve kur üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Yatırımcılar son gelişmelerin ardından temkinli tutum pozisyonuna geçti. Orta Doğu'da gerginliğin daha da artacağı endişelerinin yoğunlaşması sonucu sıçrama yaparak varil başına 70 dolara yaklaştı. Böylece petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına düzenlenen saldırılardan bu yana en yüksek seviyelerine geldi. Brent petrolde teknik olarak 68,47 ile 68,74 dolar aralığının direnç, 68,20 ile 66,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. Kur tarafında da hareketlilik oldukça yüksek. Dolar kuru haftanın son işlem gününde de yukarı yönlü değişimini sürdürdü. Piyasalarda yaşanan artış sonrasında dolar 5.97 TL seviyesine ulaştı. Haftanın son işlem gününde siyasi ve jeopolitik risk unsurlarının yanı sıra açıklanan enflasyon rakamlarıyla beraber kur tarafında yukarı yönlü hareketler görüldü.

Kur fiyatmalarında yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini söylemek mümkün. 5.95 seviyesinin altına inilmediği sürece yukarı yönlü eğilim devam edebileceği gibi 6.00 seviyesi hedef haline gelebilir. Ancak kur tarafında satış yönlü işlemlerin ağırlık kazanması halinde ise; 5.90 ana destek bölgesi fiyatlamaların seyri açısından önemli durumdadır. Petrol ve kur tarafındaki bu yükselişle birlikte akaryakıtta da zam havası oluştu.

Perşembe gününü 21 ayın en yüksek seviyesinden tamamlayan Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yüzde 3 seviyesinde düşerek 112 bin seviyesine kadar geriledi.