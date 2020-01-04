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Film gibi kaçışı müdür itiraf etti

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. MNG Jet Operasyon Müdürü Okan Kösemen suçlamaları kabul etti
 04 Ocak 2020 08:55
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Film gibi kaçışı müdür itiraf etti

Japonya'da tutuklu bulunduğu ev hapsinden film gibi bir planla Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre, Carlos Chosn'un Osaka'dan İstanbul'a geldiği TC-TSR kuyruk No'lu uçakta arama ve parmak izi tespiti yapıldı. Aramada, tutma kollarında PENN Elcom ibaresi bulunan 2 sandık dikkat çekti. Sandıklar üzerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla inceleme başlatıldı. Ayrıca savcılık talimatıyla olay yerine ait kamera kayıtları toplandı. Firarın İstanbul ayağıyla ilgili soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Memük'ün talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K. ve B.K.S., şirket yöneticisi Okan Kösemen ile yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H., Başsavcı Memük tarafından sorguya alındı.

Şüphelilerden MNG Jet Havacılık A.Ş. Operasyon Müdürü Okan Kösemen'in suçlamaları kabul ettiği ve bütün suçu üstlendiği öğrenildi. F.K. ve İ.M.H., savcılıkça serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen Okan Kösemen ile pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K. ve B.K.S. tutuklandı. Ghosn'un kaçışında kullanılan 2 uçağa el konuldu.

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Bu arada Osaka'dan Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen TC-TSR kuyruk No'lu uçakta Michael Taylor ve George Antonie Zayek isimli iki ABD vatandaşı, bir hostes ve 2 pilotun bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul'dan Lübnan'a giden TC-RZA kuyruk kodlu uçakta da O.K. isimli bir yolcu, 1 hostes ve iki pilot toplam 4 kişi olduğu belirlendi. Toplamda 13 saat süren iki uçuşta da Ghosn'un ismi yer almadı.

MNG JET'TEN SUÇ DUYURUSU

MNG Jet, charter servislerinin yasadışı kullanımıyla ilgili olarak çarşamba günü suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Bay Ghosn'un adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir. Jetler, MNG Jet'e ait olmamakla beraber MNG Jet tarafından işletilmektedir. Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı, MNG Jet yönetiminin bilgisi dışında, tek başına hareket ederek kayıtlarla oynadığını itiraf etmiştir" denildi.
Sabah
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