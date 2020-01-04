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Diş hekiminin ölümünde harita mühendisi uyuşturucu getirmiş!

Denizli'de yılbaşı gecesi bir arkadaşının evinde ölü bulunan diş hekimi Betül Karaayvaz'ın uyuşturucu partisine kurban gittiği ortaya çıktı. Eve uyuşturucu getiren harita mühendisi tutuklandı
 04 Ocak 2020 09:03
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Diş hekiminin ölümünde harita mühendisi uyuşturucu getirmiş!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı kutlaması sırasında aşırı alkol nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) harita mühendisi arkadaşı Nurullah Tan'ın, polise verdiği ifade kan dondurdu. Nurullah Tan eve uyuşturucu getirdiğini, 8 kişinin de bunu evde yapılan rakı ile birlikte kullandıklarını anlattı.

"100 TL'YE ALDIM"

Tan'ın "100 TL karşılığında uyuşturucu aldım. Ancak aldığım uyuşturucunun kokain değil, eroin olduğunu olaydan sonra poliste yaptığım teşhiste öğrendim. Maddeyi aldıktan sonra partiye gittim. Ben eve gittiğimde, evdekilerin ev sahibi Berkay T.'nin kendi yaptığı el yapımı rakıyı içtiklerini, ardından da viski içmeye başladıklarını öğrendim. Ben de alkol almaya başladım. Sabah uyandığımda, Berkay T., Betül Karaayvaz ile Süleyman Ali Y. ve Ruşen Kaan Y.'yi uyandıramadıklarını söyledi. Berkay T., yatmadan önce Betül Karaayvaz ve arkadaşlarının kalan maddeyi de kullandıklarını söyledi. Betül Karaayvaz'ın ağzında sakız gibi bir şey vardı. Ağzını açıp, nefes almasını sağlamaya çalıştım. 112'yi arayıp, yardım istedik. Acil sağlık ekipleri eve geldi ancak Betül'ün öldüğünü öğrendik" dediği öğrenildi. Tan, tutuklandı. Gençlerin aynı gece, ev sahibi Berkay T.'nin evde yaptığı rakıyı içtikleri de belirlendi.

Aynı gece bilinci kapalı halde bulunan plastik cerrah Süleyman Ali Y. ve diş hekimi Ruşen Kaan Y.'nin yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Sabah
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