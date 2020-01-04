Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
|04 Ocak 2020 10:12
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Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Berkay Işık (25) için cenaze töreni düzenlendi.
Şehit Işık'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından sabah saatlerinde uçakla İstanbul 'a getirildi.
Şehit Berkay Işık için öğle vakti İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni yapıldı. Şehidin annesi Hayriye, babası Ali ve ağabeyi Tolga Işık ile yakınları tören alanında taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganı attı.
BAKAN, VALİ, ORDU KOMUTANLARI, İL EMNİYET MÜDÜRÜTörene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.
Cemevinde düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı, yarın toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Tokat'a gönderildi.
Piyade sözleşmeli er Berkay Işık, Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olmuştu. Şehit Işık için dün Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlenmişti.
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