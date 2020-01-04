1 Euro'ya bile bilet var! İşte dünyanın en ucuz havayolları listesi

Wizzair

Budapeşte'nin low cost havayolu firmalarından Wizair, Barcelona, Milano, Brüksel, Köln gibi büyük şehirlerden Prag, Budapeşte, Varşova, Sofya, Bükreş, Atina gibi doğu Avrupa kentlerine uygun fiyata ucuz fiyatlar sunuyor.

Southwest Airlines

Southwest Airlines Co., Amerika Birleşik Devletleri'deki başlıca büyük havayolu şirketlerinden biri olup, ayrıca dünyanın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketidir.

Uçağa bindikten sonra isteyen istediği koltuğa oturabiliyor. Amerika'da ki hemen hemen tüm büyük şehirler, Nassau, Bahamalar, San Juan, Porto Riko, Punta Cana, Dominik Cumhuriyeti, Montego Körfezi, Jamaika, Mexico City, Cancun ve Los Cabos sefer yapılan noktalar arasında bulunuyor.

Vueling

İspanyo kökenli Vueling, bagaj dahil uçuşlar gerçekleştiriyor. Tek yön uçak bileti fiyatları 30-40 Euro civarında değişiyor.

Meridiana

İtalya merkezle Meridiana, Milan-Napoli gibi şehirlerde sıkça uçuyor. Tek yön fiyatlar gayet uygun. 25-30 Euro arasında değişen fiyatları var.

Tiger Airways

Tiger Airways son dakika seçimlerinde bile çok düşük ve uygun fiyatlı biletler bulmanızı sağlıyor. Asya içerisinde 13 ülke ve 50 destinasyonla Güney Pasifik'te sıkça kullanılan bir havayolu. Firmanın Avustralya, Tazmanya, Endonezya, Hindistan, Tayvan, Çin, Kamboçya, Tayland, Filipinler, Singapur, Kuching, Macau seferleri bulunuyor

Easyjet

İngilitere merkezli Easyjet ile 10-20 Euro'ya bir çok ülkeye uçabiliyorsunuz.

JetStar

Avustralya'nın düşük bütçeli havayolu JetStar'ın Japonya, Tayvan, Vietnam, Myanmar, Tayland, Kamboçya, Singapur, Malezya, Endonezya, Fiji, Avustralya, Yeni Zelanda ve Filipinler uçuşları bulunuyor. Yemek, koltuk seçimi, içecek ve uçak içinde kullanacağınız servislerin tümü ekstra.

Hawaiian Airlines

Firma, web sitesinde gerçekleştirdiği kampanyalarla sık sık ucuza bilet satışı yapıyor. Hawaiian Airlines, Honolulu, Hawaii, Kauai, Maui ve Big Island, Filipinler, Japonya, Güney Kore, Tahiti, Singapur, Avustralya ve Amerikan Samoa'ya sefer gerçekleştiriyor.

JetBlue Airways

ABD içindeki uçuşların yanı sıra Karayipler, Meksika, Orta ve Güney Amerika'ya uçabilirsiniz. Ayrıca ikramları ve televizyon seçeneği de ücretsiz.

Germanwings (Eurowings)

Lufthansa'nın sahip olduğu bir hava yolu firması olan Germanwings, Avrupa'nın bir çok ülkesine ucuz ve ekonomik uçak bileti arayanların yardımına koşan bir firma. Genellikle tek yön 39 Euro'ya uçuş bulmak mümkün.

Transavia

Hollanda merkezli Transavia ile sadece Avrupa'ya değil, Fas , Dubai, İsrail gibi ülkelere de uçabiliyorsunuz. Genelde tek yön 29 Euro civarında.

Corendon

Fiyatlar çoğunlukla tek yön 39 Euro civarında oluyor. Fakat kredi kartı ile alırsanız, 10 Euro ekstra para talep ediyorlar. Charter bir firma olan Corendon, Avrupa'nın Amsterdam, Rotterdam, Brüksel ve Einhoven gibi Benelüks ülkelerine ucuza uçabileceğiniz havayolu firması.

Norwegian Air Shuttle

Genellikle tek yön uçuşlar 40 Euro olan Norwegian Air Shuttle'da internet hizmeti de bulunuyor.

FastJet

İç hat uçuşları tek yöne 20 dolar gibi fiyatlardan başlıyor. Bagajınız ise sadece ek bagajı ve tek çanta olmalı. Ücreti ise 6 dolar. Kilimanjaro, Mwanza, Zanzibar ve Dar es Salaam gibi Tanzanya'nın güzel şehirlerine gitmek için oldukça ucuz bir yol.

Eurowings

Eurowings Almanya'nın Köln ve Bonn merkezli düşük-fiyatlı düzenli tarifeler düzenleyen bir havayolu şirketi. İlk adı Germanwings'ti, şirketin sahibi Luftansa. Uçak bileti fiyatları 29 eurodan başlıyor.

Erken rezervasyon yaptığınızda fiyatlar düştüğü gibi Amerika'ya Almanya'dan uçuşlar yaklaşık 200 euroya denk geliyor.

WestJet

Kanada içerisinde hemen hemen her yere uçan WestJet'in Amerika'da ki büyük şehirlere, Kanada, Meksika ve Karayipler'e de seferleri bulunuyor.

LAN

Firmanın ana uçuş noktası Miami. Ayrıca Güney Amerika'da Lima, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Rio, Guayaquil, Bogota, Lapaz ve Caracas, Kolombiya, Ekvator ve Galapagos adaları, Peru, Şili ve Arjantin başta olmak üzere birçok ülke ve şehre uygun fiyatlarla bilet bulmak mümkün.

IcelandAir

IcelandAir Amerika ve Kanada üzerinden Avrupa'ya yapılan uçuşlarda ekstra bir ücret ödemeden ülke üzerinden uçuşa izin veriyor ve vatandaşı olduğunuz ülkeye göre değişmek koşuluyla bazı ülke vatandaşlarına 7 günlük ücretsiz vize bile sağlıyor.

Firmanın, New York'tan Boston, Washington, Orlando, Minneapolis, Denver, Seattle, Halifax ve Toronto ile 25 büyük Avrupa şehrine de uçuşları bulunuyor.

Aer Lingus

İlk olarak 1936'da İngiltere'de kurulan Aer Lingus, İrlanda'nın en büyük havayolu firması. Radyo, televizyon, film, dizi, müzik ve birçok bilgisayar oyunu imkanlarının yanı sıra ücretsiz internet hizmeti bulunuyor.

Aer Lingus'un, Amerika ve Kanada'nın tüm büyük şehirlerine, İngiltere ve Avrupa'da oldukça çok sayıda şehre ve Porto Riko, Sydney, Melbourne, Kuala Lumpur, Abu Dabi, Umman, Fas ve Kanarya Adaları gibi uzak destinasyonlara da uçuşları bulunuyor.

Tuifly

Avrupa'nın en büyük turizm şirketlerinden birisi olan TUI'nin havayolu firması. Genelde Almanya merkezli bir çok ekonomik uçuş gerçekleştiriyorlar. Çoğunlukla gidiş geliş uçak bileti fiyatları 70-80 Euro.

Rynair

Dünyanın ekonomik uçuş yapan havayolu firmalarının başında geliyor. Promosyon dönemlerinde neredeyse 1 euroya bile bilet bulunabiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar da yok değil.

Ekstra bagaj, kredi kartıyla bileti almak, koltuk seçmek, biletinizi tekrar bastırmak gibi basit işlemler için ücret talep ediliyor.

Sadece el bagajıyla uçmak isteyenler için ideal koşullar sunan RyanAir'in, Avrupa'daki birçok büyük şehre, Fas, Kıbrıs ve Kanarya Adalarına seferi bulunuyor.

Türkiye'de havayolu şirketlerinin promosyon dönemlerini takip ederek dünyanın neredeyse dünyanın her yerine uçuş sağlayabilirsiniz.