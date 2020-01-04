Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor
|04 Ocak 2020 10:19
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hakkında konuştu.
Bakan Koca, "Hekimlerimizin hem hasta yükünü azaltan hem de fiziksel ortamlarını düzenleyen bir yaklaşımla, vatandaşın sağlık okuryazarlığını artıran, hekim-hasta iletişimini güçlü kılan, hizmeti sunarken güvenli ortamı sağladığımız bir eylem planı devreye girecek." ifadelerini kullandı.
"Cezaların ötelenmesi, paraya çevrilmesi durumlarının devre dışı kalmasını arzuluyorum"
Bakan Koca, "Özellikle cezaların ötelenmesi, paraya çevrilmesi gibi durumlarının devre dışı kalmasını arzuluyorum. Bu konuyu da birçok platformda gündeme getiriyorum." dedi.
"Reçete, hekim hastayı muayene ettikten sonra yazılabilir"
Hastalarda aile hekimine görünmeden reçete yazdırma yaklaşımının olduğunu gördüklerini belirten Koca, "Bunun olmaması için vatandaşa bunu daha çok anlatmamız gerekiyor. Reçete, hekim hastayı muayene ettikten sonra yazılabilir." ifadelerini kullandı.
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