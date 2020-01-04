1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

10 ilde örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda, 80 zanlı yakalandı.
 04 Ocak 2020 10:52
Yazdır
10 ilde örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun suçu ile ilgili olarak yasa dışı bahis suçu neticesinde ortaya çıkan organize suç örgütünün yapılanmasını ortaya çıkarmak, örgüt içerisindeki hiyerarşiyi tespit etmek, haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek, somut delillere ulaşmak ve suç organizasyonunu deşifre etmek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Amasya'da 121 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri M.E. ve yardımcısı H.E'nin de bulunduğu 80 şüpheli yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek, senet ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde yasa dışı bahisten elde edilen 47 bin 210 lira, 11 bin 850 dolar ile yasa dışı bahis oynatılmasında kullanılan çok sayıda bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan, alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda şüpheliler hakkında genel olarak parasal işlem hacmi 500 milyon lira transfer ilişkisinin olduğu ve yüksek tutarlı para transfer ilişkilerinin bulunduğunun anlaşıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da sahte dişçi operasyonu
04 Ocak 2020 11:15		 Arnavutköy'de bir kişiyi öldüren zanlı kendi eşini de yaraladı
04 Ocak 2020 10:53
İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü
04 Ocak 2020 10:17		 Kızına şantaj yapan kişiyi öldüren baba hakkında karar
04 Ocak 2020 09:09
Diş hekiminin ölümünde harita mühendisi uyuşturucu getirmiş!
04 Ocak 2020 09:03		 Torbalı'da 2 kişiyi öldürüp, bir polisi yaralayan zanlı tutuklandı
04 Ocak 2020 06:12
Ünlü CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme
03 Ocak 2020 21:41		 8 ayrı suçtan 1 yıldır aranıyordu! Fotokapanla yakaladı
03 Ocak 2020 21:10
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
03 Ocak 2020 19:28		 Annelerin kararlı duruşu sonuç verdi! Güzel haber geldi
03 Ocak 2020 19:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:05 - 'Yeni YÖK' 2020 yılında da iddialı projelere imza atacak12:04 - Kuyumcularda fatura düzenleme sınırı 4 bin 200 lira oldu11:59 - Seri muhakeme usulü için ihtisas mahkemeleri belirlendi11:55 - 'Zincir marketler her ürünü satmamalı'11:51 - Bekçilik sınav sonuçları açıklandı11:40 - En çok İstanbul'daki TOKİ projeleri merak edildi11:21 - 'FETÖ'nün mahrem imamı'nın savunması delillerle çürütüldü11:20 - En soğuk il Ardahan, en sıcak il Mardin oldu11:19 - Vali açıkladı: İstanbul'dan 97 bin Suriyeli ayrıldı11:15 - Bursa'da sahte dişçi operasyonu
10:56 - Doğu Anadolu'da üç ilde 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:53 - Arnavutköy'de bir kişiyi öldüren zanlı kendi eşini de yaraladı10:52 - 10 ilde örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı10:52 - Malatya'da 51 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor10:22 - 'Hiç bir grubun örgütlü bir şekilde sızmasına izin verilmez'10:19 - Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor10:17 - İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü10:14 - 1 Euro'ya bile bilet var! İşte dünyanın en ucuz havayolları listesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
Enflasyon zamların gölgesinde düştü
Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor
Film gibi kaçışı müdür itiraf etti
Yalan haberler sosyal medyadan yayılıyor
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
ABD'nin füzesi depoları da vuracak
'Hiç bir grubun örgütlü bir şekilde sızmasına izin verilmez'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali demir 1
kahve çekirdeği 2
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 3
supporters 2
alo 170 3
peynirli muz kızartması 2
Melih Germiyan 1
kakule 4
euroleague'in üst üste 2.kez fenerbahce aleyhine hata açıklaması 2
Libya tezkeresine hayır oyu vereceğiz 1
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam