Malatya'da 51 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 51 yerleşim biriminin yolu kapandı.
|04 Ocak 2020 10:52
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Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 51 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Arapgir'de 15, Arguvan'da 4, Battalgazi'de 2, Kale'de 4, Kuluncak'ta 1, Pütürge'de 25 olmak üzere toplam 51 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Toplam 919 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.
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