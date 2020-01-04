Malatya'da 51 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

MEB KENDİ EĞİTİMİNE 3 AYRI RAPORLA ZAYIF KARNE VERDİ Ders kitapları, aday öğretmen eğitimi ve öğrenci yurtlarını Başkanlığını Özgür Kalkan'ın yaptığı MEB İç Denetim Birimi inceledi. Öğrenci, öğretmen, veli derken bu kez MEB kendi eğitimine 3 ayrı raporla zayıf karne verdi. İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında yer aldığı Şırnak'tan Muş'a 12 ilde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İç Denetim Birimi Başkanlığı çok titiz bir inceleme yaptı.