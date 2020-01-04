Arnavutköy'de bir kişiyi öldüren zanlı kendi eşini de yaraladı
|04 Ocak 2020 10:53
|Yazdır
Arnavutköy'de, ormanlık alanda bir kişiyi öldüren zanlı, kendi eşini de yaraladıktan sonra kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Şamlar Tabiat Parkı ormanlık alanda eşi Aynur Y. ile Murat O'ya silahla ateş ettikten sonra ağabeyini arayan İbrahim Y, cinayet işlediğini söyledi.
Durumu polise bildirerek olay yerine gelen zanlının ağabeyi Hamdullah Y. yaralı olan yengesini arabasına bindirerek Arnavutköy Devlet Hastanesine götürmek üzere yola çıktı.
Hızlı gittiği için aracın kontrolünü kaybeden Hamdullah Y, Boğazköy Işıklar mevkisinde yoldan çıkarak kaza yaptı. Hamdullah Y. ve Aynur Y. olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri de ormanlık alanda yaptıkları incelemede Murat O'nun cesedini buldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Murat O'nun cesedi, Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Aynur Y'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polisin, cinayet zanlısı İbrahim Y'yi yakalama çalışması sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bursa'da sahte dişçi operasyonu
04 Ocak 2020 11:15
|10 ilde örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı
04 Ocak 2020 10:52
|İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü
04 Ocak 2020 10:17
|Kızına şantaj yapan kişiyi öldüren baba hakkında karar
04 Ocak 2020 09:09
|Diş hekiminin ölümünde harita mühendisi uyuşturucu getirmiş!
04 Ocak 2020 09:03
|Torbalı'da 2 kişiyi öldürüp, bir polisi yaralayan zanlı tutuklandı
04 Ocak 2020 06:12
|Ünlü CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme
03 Ocak 2020 21:41
|8 ayrı suçtan 1 yıldır aranıyordu! Fotokapanla yakaladı
03 Ocak 2020 21:10
|Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
03 Ocak 2020 19:28
|Annelerin kararlı duruşu sonuç verdi! Güzel haber geldi
03 Ocak 2020 19:05