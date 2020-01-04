Vali açıkladı: İstanbul'dan 97 bin Suriyeli ayrıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 97 bin 255 başka ile kayıtlı olan Suriyelinin İstanbul'dan ayrıldığını açıkladı.
|04 Ocak 2020 11:19
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2019 yılında düzensiz göç ile mücadele rakamlarını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaştığı son 4 yıla ait istatistiklerin de yer aldığı veriler ise şöyle:
"İstanbul'da 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriye'li sayısı 78.243 kişi azaldı. Ayrıca, 97.255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı. 118.432 Düzensiz Göçmen yakalandı, 37.582'si sınır dışı edildi. 'Düzensiz Göç' ile mücadelemiz devam edecek."
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