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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
 04 Ocak 2020 11:51
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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, bekçilik sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan ve internet sitesinden yayımladı.

Sonuçları öğrenmek için adayların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor

Sonuçları öğrenmek için Tıklayınız.

Memurlar.Net
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