Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
|04 Ocak 2020 11:51
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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı, bekçilik sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan ve internet sitesinden yayımladı.
Sonuçları öğrenmek için adayların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor
Sonuçları öğrenmek için Tıklayınız.
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