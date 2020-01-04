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'Zincir marketler her ürünü satmamalı'

"Zincir marketlerin sattığı ürünler 70'e yakın sektörü direkt etkiliyor. Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle zincir marketlerin gıda dışındaki ürünleri satmasına sınırlama getirilmeli"
 04 Ocak 2020 11:55
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'Zincir marketler her ürünü satmamalı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesini istedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, gıdadan tekstile, kozmetikten mobilya ve elektronik ürüne kadar her sektörden ürün satan bu tür marketlerin tüm meslek kollarını olumsuz etkilediğini savundu.

Zincir marketlerin her ürünü satmaması gerektiğini ileri süren Palandöken, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da düzenleme yapılmasını talep etti.

Palandöken, "Cep telefonu, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin satışı buralarda sınırlanmalı. Garanti servisine ulaşamayan ya da ulaştığı halde istediği geri dönüşü alamayan çok sayıda tüketici var. Zincir marketlerin sattığı ürünler 70'e yakın sektörü direkt etkiliyor. Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle bu yerlerin gıda dışındaki ürünleri satmasına sınırlama getirilmeli." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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