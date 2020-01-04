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Seri muhakeme usulü için ihtisas mahkemeleri belirlendi

HSK, yargı reform paketiyle 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe giren seri muhakeme usulü kapsamında görev yapacak ihtisas mahkemelerini belirledi
 04 Ocak 2020 11:59
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Seri muhakeme usulü için ihtisas mahkemeleri belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) seri muhakeme usulü kapsamında görev yapacak mahkemeleri belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK Birinci Dairesinin kararında, 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 23. maddesi ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesiyle seri muhakeme usulüne ilişkin düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

Belirli suçlarda muhakeme sürecini kısaltmayı hedefleyen seri muhakeme usulüne ilişkin hükümlerin 1 Ocak 2020 itibarıyla uygulanmaya başladığı belirtilen kararda, seri muhakeme usulünün hızlı, etkin ve verimli uygulanabilmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince o yerdeki asliye ceza mahkemeleri bakımından ihtisas mahkemelerinin belirlenmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği bildirildi.

Buna göre, seri muhakeme usulü kapsamında kalan işlere, 1 asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkeme, 2 veya 3 asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2 numaralı, 4 veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4 numaralı, 30 veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4 ve 5 numaralı, 50 veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde ise 4, 5 ve 6 numaralı asliye ceza mahkemeleri bakacak.

Görevlendirme, 3 Ocak 2020 itibarıyla faaliyette bulunan asliye ceza mahkemelerinin sayısına göre yapılacak, daha sonra faaliyete geçirilecek mahkemelerin sayısı dikkate alınmayacak.

İhtisas kararınca tevziden gelecek işler, bu mahkemelere gelecek diğer işlerden mahsup edilecek.

10'dan fazla asliye ceza mahkemesinin faaliyette bulunduğu yerlerde, seri muhakeme usulü kapsamında kalan işlere bakmak üzere belirlenen mahkemeler, bu işler dışında tevziye kapatılacak. Bu mahkemelere, belirtilen işler dışında herhangi bir esas, değişik iş veya talimat evrakı tevzi edilmeyecek.
Anadolu Ajansı
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