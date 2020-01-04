1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yeni YÖK' 2020 yılında da iddialı projelere imza atacak

Yükseköğretim Kurulunun 2020 yılı için belirlediği öne çıkan stratejik hedefler arasında üniversitelerde alanında öne çıkan bilim insanları tarafından verilecek YÖK-Dersleri'nin hayata geçirilmesi bulunuyor- YÖK yeni yılla birlikte eğitim fakültelerindeki eğitim öğretim süreçlerini değerlendirerek yenilik için çalışma yürütecek
 04 Ocak 2020 12:05
Yazdır
'Yeni YÖK' 2020 yılında da iddialı projelere imza atacak

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki eğitimden öğretim üyelerine kadar pek çok alanda kaliteyi artırmak için 2020 yılında hayata geçirilecek stratejik hedeflerini belirledi.

Yeni YÖK'ün 2020 yılı için belirlediği öne çıkan stratejik hedefleri arasında üniversitelerde alanında öne çıkan bilim insanları tarafından verilecek YÖK-Dersleri'nin hayata geçirilmesi bulunuyor.

YÖK, yeni yılla birlikte eğitim fakültelerindeki eğitim öğretim süreçlerini değerlendirerek yenilik için çalışma yapılacak.

Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" başlığı altında 5 üniversite ve ihtisas alanlarını belirleme süreci tamamlanacak ve bu üniversitelerin sayısının 15'e çıkarılması için çalışma yürütülecek.

Proje kapsamında belirlenen araştırma üniversitelerinin karneleri, 2020 yılı sonu itibarıyla güncellenerek ilan edilecek.

- Dijitalleşme projesinin yürütüldüğü üniversite sayısı 20'ye çıkarılacak

YÖK'ün "hedef odaklı uluslararasılaşma" politikası kapsamında uluslararası öğrenci sayısı, Kasım 2020 itibarıyla 190 bine ulaştırılacak.

Yükseköğretimde Dijitalleşme Projesi kapsamındaki 16 olan üniversite sayısı 20'ye yükselecek. Yeni eklenen bu üniversitelerdeki öğrenci ve öğretim elemanlarına dijital dönüşüm dersi verilecek.

Nitelikli yabancı uyruklu öğretim elemanı almak için standartlar yükseltilecek.

Doktoralı insan havuzu genişletilecek ve bu bağlamda YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı insan sayısı 5 bine çıkarılacak.

"YÖK Akademik Kariyer Platformu" hayata geçirilerek liyakat kriteri hayata geçirilecek

Üniversitelerde sosyal bilimlerle ilgili ders havuzu oluşturulacak ve fen-mühendislik-sağlık bilimlerindeki öğrencilerin de bu ders havuzundan ders almaları sağlanacak.

- Programlardaki isim kargaşasına son verecek düzenlemeler tamamlanacak

Üniversitelerde 50/d statüsünde yüksek lisans yapan ve tezini bitiren araştırma görevlilerinin doktoraya başlayana kadar 6 ay boyunca ilişiğinin kesilmemesi için gerekli yasal düzenleme için girişimde bulunulacak.

Yükseköğretim sistemindeki program ismi kargaşasına son verecek düzenlemeler tamamlanacak.

Yükseköğretim sisteminde hazırlıkları biten yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'nın yeni bir 'üniversite hastanesi' oldu
03 Ocak 2020 11:04		 İş arayan değil iş kuran üniversite mezunları olacak
01 Ocak 2020 15:52
Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı
01 Ocak 2020 12:59		 Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak
30 Aralık 2019 15:30
'Sosyolog berber'in okuma azmi üniversitelilere ödev konusu oldu
27 Aralık 2019 11:22		 45 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
26 Aralık 2019 16:00
Türk doktorun uluslararası başarısı
26 Aralık 2019 13:39		 Van'da hidrojen devrimi
26 Aralık 2019 08:52
Van YYÜ'den Hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı
25 Aralık 2019 19:19		 Milli davalara bilimsel destek
25 Aralık 2019 09:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:28 - 'Türkiye'nin Otomobili'ni dünyaya tanıtarak bir tarihe şahitlik ettik'14:19 - Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni evlerine kavuşuyor14:02 - Sivas olayları hükümlüsü 86 yaşındaki 'ağır hasta' tahliye bekliyor14:01 - Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması13:47 - Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı13:35 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 124'üncü gününde13:20 - Vicdanının sesini dinleyen hırsız13:02 - 'Şeker fabrikaları arazileri, ranta ve talana kurban edilmektedir'12:46 - CHP'den memur maaş zammına eleştiri12:42 - 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
12:39 - AA'dan FETÖ yargılamaları hakkında ithamlara açıklama12:33 - MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti12:28 - Turist rehberleri artık ferdi kaza sigortalı12:19 - '842'si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu'12:16 - Bilecik'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı12:05 - 'Yeni YÖK' 2020 yılında da iddialı projelere imza atacak12:04 - Kuyumcularda fatura düzenleme sınırı 4 bin 200 lira oldu11:59 - Seri muhakeme usulü için ihtisas mahkemeleri belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor
Enflasyon zamların gölgesinde düştü
Film gibi kaçışı müdür itiraf etti
Evlat nöbetinden etkilenip kaçtı
'Hiçbir grubun örgütlü bir şekilde sızmasına izin verilmez'
Belediye başkanı dağa battaniye yollamış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkeklerin iç dünyaları 4
Fetvalı takvim 1
acil arama-The call filmi 2
marcelo saracchi 3
kasım süleymani'nin öldürülmesi 5
şiir 1
kırıkkale 1
yazabilmek 5
sarmısak ve limon 5
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam