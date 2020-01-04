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Bilecik'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı

Bilecik'te yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
 04 Ocak 2020 12:16
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Bilecik'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı

Bilecik'te yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden 16 ABE 819 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde giden Rıza Kaya yönetimindeki 64 AZ 697 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otobüsteki yaralanan 11 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasından ardından tekrar trafiğe açıldı.
Anadolu Ajansı
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