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'842'si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu'

İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli yakalandı, 842'si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu.
 04 Ocak 2020 12:19
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'842'si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu'

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 kişi yakalanırken, kayıp olduğu belirtilen 842'si çocuk olmak üzere 3 bin 5 kişi de bulundu.

Bakanlık, geçen yıl gerçekleştirilen denetim ve uygulamalara ilişkin sonuçları açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımı ile ülke genelinde 2019 yılında, 7'si Türkiye Güven Huzur olmak üzere çok sayıda eş zamanlı uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.

Uygulamalar sırasında yapılan kimlik sorgulamalarında 281 bin 399 kişiye adli-idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 kişi yakalandı. 34 bin 42 kişinin gözaltına alındığı uygulamalarda kaybolduğu belirtilen 842'si çocuk olmak üzere 3 bin 5 kişi bulundu.

Ülke genelindeki farklı zamanlardaki eş zamanlı uygulamalarda yapılan denetimlerde 3 milyon 111 bin 331 araca cezai işlem uygulanırken, 31 bin 997 aranan araç tespit edildiği ayrıca 192 bin 626 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

- 13 bin 711 okul servis aracına cezai işlem

Açıklamada, 105 bin 949 okul çevresi ve 218 bin 774 okul servis aracının farklı tarihlerde mükerrer olarak kontrol edildiği bildirildi. Buna göre, 13 bin 711 okul servis aracına cezai işlem yapılırken, 2 bin 373 okul servis aracı trafikten men edildi. 19 iş yerine tek sigara satışından işlem yapıldı.

Geçen yılki uygulamalarda 24 bin 716 taksi farklı tarihlerde mükerrer olarak denetlendi. 2 bin 66 taksiye cezai işlem uygulandı, 259 taksi trafikten men edildi. Yine geçen yıl 51 bin 939 motosiklet mükerrer olarak denetlendi. Bu denetimlerde 5 bin 875 motosiklete cezai işlem uygulanırken, 1795 motosiklet trafikten men edildi. 85 çalıntı motosiklet yakalanırken 895 tescilsiz motosiklet tespit edildi.

- 21 bin 214 iş yerine cezai işlem uygulandı

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından geçen yıl 729 bin 167 iş yeri, 4 bin 369 "iddia bayii", 83 bin 168 kahvehane, 19 bin 390 internet salonu eş zamanlı, 48 bin 851 park- bahçe de farklı tarihlerde mükerrer olarak denetlendi. Denetimlerde 21 bin 214 iş yerine cezai işlem uygulandı, 553 iş yeri kapatıldı. 11 bin 160 günübirlik ev kontrol edildi, 415 günübirlik ev için para cezası uygulandı.

Geçen yıl 8 bin 208 kiralık araç, bin 573 dernek/kooperatif denetlenirken, bu denetimlerde 443 kiralık araç firmasına, 72 dernek ve kooperatife cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 22 bin 128 metruk bina farklı zamanlardaki uygulamalarda kontrol edildi.

- 5 bin 742 yasa dışı düzensiz göçmen yakalandı

Geçen yıl gerçekleştirilen uygulamalarda 5 bin 742 yasadışı düzensiz göçmen ve 96 yasadışı göç organizatörü yakalandı. Dilencilik yapan 466 şahıstan elde edilen 981 bin lira kamuya aktarılırken, dilencilik yapan biri yabancı uyruklu 16 çocuk ailesine teslim edildi.

Uygulamalarda ayrıca çok sayıda kumar makinesi, sigaramatik, kesici delici alet, silah ve çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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