1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turist rehberleri artık ferdi kaza sigortalı

Türkiye Turist Rehberleri Birliği, aktif üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdı- TUREB Başkanı Tural: - "Ocak 2020 itibarıyla artık bunu meslektaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Ortalama 9 bin aktif üyemiz olacak diye düşünüyorum, neredeyse tamamına, talep eden herkese ferdi kaza sigortasını yapıyoruz"
 04 Ocak 2020 12:28
Yazdır
Turist rehberleri artık ferdi kaza sigortalı

- Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, aktif üyelerine 2020 yılı için ferdi kaza sigortası yaptırdıklarını bildirdi.

Tural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslektaşlarının sürekli trafikte olduğunu, turist gruplarını ülkenin çeşitli yerlerine götürdüğünü, turlara rehberlik ettiğini söyledi.

5 turist rehberinin geçen yıl geçirdikleri trafik kazalarında ağır yaralandığını dile getiren Tural, "Oldukça yüksek riskli bir iş grubuyuz. Biz meslek birliği olarak olası bir kazada tedavilerine yardımcı olmak maksadıyla ferdi kaza sigortalarını yaptırıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki hemen bütün sigorta şirketleriyle görüşüp teklifler aldıklarını belirten Tural, "Ocak 2020 itibarıyla artık bunu meslektaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Ortalama 9 bin aktif üyemiz olacak diye düşünüyorum, neredeyse tamamına, talep eden herkese ferdi kaza sigortasını yapıyoruz." dedi.

- "Üyelerimizin tüm yaşamını kapsıyor"

Tural, ferdi kaza sigortasının üyelerinin tüm yaşamlarını kapsadığını, sadece çalışırken başlarına gelebileceklerle sınırlı olmadığını söyledi.

Suat Tural, poliçenin sürekli sakatlık durumuyla karşı karşıya kalınması halinde tazminat ödemesi içerdiğini, bir kaza sonucu hayatını kaybeden turist rehberlerinin birinci derece akrabalarına ödemede bulunulacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar bugünden itibaren tedavi olamayacak
02 Ocak 2020 10:06		 Kıdem tazminatına yüzde 15 zam
02 Ocak 2020 09:05
Karısını döven tazminat alamayacak
28 Aralık 2019 09:21		 2020 yılına ait işsizlik maaşı belli oldu
27 Aralık 2019 09:57
Vatandaşa dev sosyal koruma geliyor
23 Aralık 2019 09:45		 '500 çalışana kadar destek 74 bin lirayı geçiyor'
19 Aralık 2019 08:25
Vodafone, çalışan babalarına da 112 gün doğum izni verecek
18 Aralık 2019 08:56		 Hastaneler için cepten yapılan harcamalar yüzde 43 arttı
16 Aralık 2019 11:02
SGK'dan patronlara asgari ücret uyarısı
13 Aralık 2019 10:07		 Sosyal korumaya 2018'de 442,6 milyar lira harcandı
12 Aralık 2019 10:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:28 - 'Türkiye'nin Otomobili'ni dünyaya tanıtarak bir tarihe şahitlik ettik'14:19 - Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni evlerine kavuşuyor14:02 - Sivas olayları hükümlüsü 86 yaşındaki 'ağır hasta' tahliye bekliyor14:01 - Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması13:47 - Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı13:35 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 124'üncü gününde13:20 - Vicdanının sesini dinleyen hırsız13:02 - 'Şeker fabrikaları arazileri, ranta ve talana kurban edilmektedir'12:46 - CHP'den memur maaş zammına eleştiri12:42 - 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
12:39 - AA'dan FETÖ yargılamaları hakkında ithamlara açıklama12:33 - MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti12:28 - Turist rehberleri artık ferdi kaza sigortalı12:19 - '842'si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu'12:16 - Bilecik'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı12:05 - 'Yeni YÖK' 2020 yılında da iddialı projelere imza atacak12:04 - Kuyumcularda fatura düzenleme sınırı 4 bin 200 lira oldu11:59 - Seri muhakeme usulü için ihtisas mahkemeleri belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor
Enflasyon zamların gölgesinde düştü
Film gibi kaçışı müdür itiraf etti
Evlat nöbetinden etkilenip kaçtı
'Hiçbir grubun örgütlü bir şekilde sızmasına izin verilmez'
Belediye başkanı dağa battaniye yollamış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.01.2020 Olympiakos vs fenerbahce maçı 4
Aktif kömür 2
yazabilmek 5
03.01.2020 anadolu efes vs khimki maçı 4
vedat muriqi 1
supporters 2
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 3
tachiyomi 2
kahve çekirdeği 2
ab kan grubunun sanıldığı gibi olmaması 2
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam