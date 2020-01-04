2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
|04 Ocak 2020 12:42
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